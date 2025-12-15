Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бессонница из-за шумных соседей
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:20

Россияне признались, как на самом деле живут с соседями — результаты опроса поразили

Шум стал основной причиной споров между соседями в России — опрос Росгосстраха и "Сравни"

Конфликты между соседями в российских домах остаются скорее исключением, чем правилом. Большинство жителей предпочитают нейтральное сосуществование и стараются не доводить бытовые разногласия до открытых ссор. Об этом сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на результаты совместного опроса "Росгосстраха" и финансового маркетплейса "Сравни".

Исследование показало, что напряженные отношения внутри подъездов и домов возникают не так часто, а при появлении проблем люди в основном стараются решать их напрямую, без привлечения сторонних структур.

Как часто возникают конфликты

Согласно данным опроса, 62% россиян заявили, что никогда не сталкивались с конфликтами с соседями. Еще около 20% отметили, что у них случались небольшие недопонимания, которые не перерастали в серьезные споры. При этом 2% респондентов признались, что сознательно избегают любых контактов с соседями.

Таким образом, подавляющее большинство опрошенных либо вовсе не имеют поводов для разногласий, либо ограничиваются краткими ситуационными спорами, не влияющими на повседневную жизнь.

Основные причины споров

Наиболее распространенным поводом для конфликтов остается шум. Около 8% участников опроса указали, что причиной недовольства становятся громкие вечеринки, ремонтные работы и другие бытовые источники шума.

Еще по 5% респондентов назвали причинами ссор проблемы с мусором, курением, парковкой автомобилей, а также заливы квартир или повреждение имущества. Эти ситуации, как правило, требуют быстрого урегулирования, чтобы не перерасти в длительное противостояние.

Как россияне решают проблемы с соседями

Если конфликт все же возникает, чаще всего его удается уладить без вмешательства официальных инстанций. 16% опрошенных сообщили, что смогли прийти к согласию после личного разговора с соседями. К полиции и управляющей компании обращались по 4% респондентов, а до суда дело доходило лишь у 1%.

При этом три четверти участников исследования заявили, что не имели конфликтов с жителями своего дома вовсе. Это говорит о том, что прямой диалог остается самым популярным и эффективным способом решения бытовых разногласий.

Какие отношения складываются между соседями

Большинство россиян — 72% — охарактеризовали свои отношения с соседями как "нормальные", но без тесного общения. Дружеские связи поддерживают 15% опрошенных, а 8% признались, что вовсе не знают тех, кто живет рядом. Еще 3% отметили, что отношения в доме бывают напряженными.

Что касается знакомства, 43% знают по именам от одного до пяти соседей. По 14% респондентов знакомы практически со всеми жильцами или, наоборот, ни с кем. Еще 4% узнают соседей только в лицо. Готовность помогать зависит от обстоятельств: 70% могут прийти на помощь при возможности, 13% готовы выручить всегда, а 8% принципиально не оказывают поддержку.

