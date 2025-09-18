Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подъёмы таза в боковой планке
Подъёмы таза в боковой планке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Эти мышцы не видно в зеркале, но именно они решают, будут ли болеть спина и колени

Какие упражнения укрепляют забытые мышцы предплечий, бёдер и плечевого сустава — рекомендации специалистов

Новички в зале обычно выбирают базовые упражнения и ориентируются на видимый результат: пресс, бицепсы, грудь. Опытные спортсмены прокачивают то, что помогает им в соревнованиях. Но есть группы мышц, которые почти никто не тренирует. Их слабость не бросается в глаза, но именно они удерживают суставы стабильными, защищают от боли и травм, влияют на осанку и технику.

Вращательная манжета плеча

Поверхностные дельты видно сразу, а вот маленькие мышцы, удерживающие плечевой сустав, часто остаются без внимания. Надостная, подостная, малая круглая и подлопаточная формируют "замок", который фиксирует плечо. Слабость этих мышц ведёт к травмам при жиме или подтягиваниях.

Как тренировать

  1. Полная банка. Лёгкие гантели или блины, подъём до ключиц с разворотом кистей вверх. Делайте 2-3 подхода по 15-20 раз.

  2. Отведение руки лёжа. Лягте на бок, зажмите валик под мышкой и с гантелью разворачивайте предплечье вверх. 2-3 подхода по 15-20 повторений.

  3. Отведение и приведение руки с эспандером. Резинка даёт контролируемое сопротивление и подходит даже для реабилитации. По 3 подхода на каждую руку.

Средние ягодичные мышцы

Эти мускулы находятся под большой ягодичной и незаметны внешне. Но именно они удерживают таз в равновесии во время ходьбы, бега и приседаний. Если они слабы, появляется "провал" таза, колени уходят внутрь, спина начинает болеть.

Как тренировать

  1. Боковая планка. Удерживайте положение по 20-30 секунд, постепенно усложняя вариантом "звезда".

  2. Приседания на одной ноге. Начинайте с опоры на лавку, затем пробуйте "пистолет".

  3. Отведение ноги лёжа. Выполняйте по 3 подхода по 15 раз, при необходимости используйте утяжелители.

Приводящие мышцы

Эта группа стабилизирует бедро, поддерживает колени при приседаниях и защищает пах от травм в беге или футболе. Слабость аддукторов ведёт к заваливанию коленей внутрь и нарушению техники.

Как тренировать

  1. Копенгагенская боковая планка. Сложный, но эффективный вариант с опорой на лавку или гриф.

  2. Приведение ног с эспандером. Работайте медленно, без раскачки корпуса. По 3 подхода по 12-15 раз.

Мышцы предплечий

Сильный хват — основа подтягиваний, становой тяги и даже переноски сумок. Если предплечья слабые, прогресс в зале застопорится.

Как тренировать

  1. Подъём штанги прямым хватом. Работает плечелучевая мышца. Делайте 2-3 подхода по 12-15 раз.

  2. Удержание грифа на полотенцах. Отличная тренировка хвата, 2-3 подхода по 30-40 секунд.

  3. Проходка фермера. Классика для силы и выносливости. Три проходки по 20 метров.

  4. Сгибания и разгибания с гантелей. Работайте на лавке, выполняя 15-20 повторений.

Советы шаг за шагом

  • Включайте упражнения на эти мышцы минимум дважды в неделю.
  • Используйте лёгкие веса или эспандеры, постепенно увеличивая нагрузку.
  • Добавляйте движения в разминку или заминку, чтобы они не мешали основной тренировке.
  • Для предплечий достаточно 1-2 упражнений в конце занятия.
  • Контролируйте технику, избегайте рывков и лишних движений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать вращательную манжету → травмы плеча → включить "полные банки" и работу с резинкой.
  • Не качать средние ягодичные → боли в пояснице → добавить боковую планку и односторонние приседания.
  • Забывать про приводящие → проблемы с пахом и коленями → выполнять копенгагенскую планку.
  • Не развивать предплечья → слабый хват → использовать проходку фермера и удержания блинов.

А что если…

Если нет времени на полную тренировку, выбирайте по одному упражнению для каждой "забытой" группы и выполняйте их дома. Достаточно 15-20 минут трижды в неделю, чтобы почувствовать разницу.

FAQ

Как выбрать вес для упражнений на мелкие мышцы?
Начинайте с минимального: гантели 1-2 кг или бутылки воды. Главное — правильная техника.

Сколько стоит эспандер для домашних тренировок?
Базовые модели можно найти от 500 рублей, наборы с разным сопротивлением — от 1500 рублей.

Что лучше для хвата: гантели или полотенца на грифе?
Полотенца создают нестандартное усилие и быстро развивают силу хвата. Но для прогрессии веса удобнее использовать гантели или гири.

Мифы и правда

  • Миф: маленькие мышцы не нужно тренировать.
  • Правда: именно они часто отвечают за стабильность суставов.
  • Миф: предплечья развиваются сами по себе.
  • Правда: без изолирующих движений хват остаётся слабым.
  • Миф: боковая планка качает только пресс.
  • Правда: это одно из лучших упражнений для средних ягодичных.

Интересные факты

  1. У бегунов со слабыми ягодичными чаще фиксируются травмы коленей.

  2. Вращательная манжета активно работает даже в повседневных делах — например, при ношении пакетов.

  3. Удержание блинов — упражнение из арсенала силовых атлетов, которое отлично подходит и для новичков.

Исторический контекст

Ещё в античной гимнастике большое внимание уделялось симметрии тела. Атлеты старались укреплять все мышцы, включая мелкие стабилизаторы. В современном фитнесе акцент сместился на внешние формы, и именно поэтому некоторые группы оказались забыты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Эми Тарр составила 30-дневный челлендж для укрепления пресса без оборудования вчера в 20:25

30-дневный челлендж, который меняет не только пресс, но и осанку

Пять минут в день — и через месяц ваш пресс станет сильнее и выносливее. Челлендж для тех, кто хочет результат без долгих тренировок.

Читать полностью » Ия Зорина: гимнастическая палка помогает укрепить спину и снизить риск травм вчера в 19:50

Гимнастическая палка вместо спортзала: простой предмет, который раскрывает тело по-новому

17 упражнений с гимнастической палкой, которые помогут развить гибкость, укрепить суставы и сделать тело более подвижным без сложных тренажёров.

Читать полностью » Эксперты: ежедневная 10-минутная растяжка помогает снизить нагрузку на позвоночник вчера в 19:10

10 минут в день — и спина перестаёт ныть. Но есть подвох

Растяжка спины может стать профилактикой боли и стресса, но важны нюансы: когда она полезна, а когда способна навредить.

Читать полностью » пражнения с гантелями дома: комплекс для начинающих от фитнес-тренеров вчера в 18:50

Эти простые упражнения с гантелями прокачают всё тело — а времени уйдёт меньше, чем на прогулку

Простая тренировка с гантелями помогает проработать всё тело, не требует сложных движений и подходит даже новичкам.

Читать полностью » Фитнес-тренер Прыгунов объяснил, почему силовые тренировки безопасны для суставов вчера в 18:10

Тренировки с железом: правда и мифы, о которых стесняются спросить

Эксперт разбирает самые неловкие вопросы о работе с железом: от вреда для суставов до мифов о женственности и спортивном питании.

Читать полностью » Учёные: тренировки по 15 минут дают такой же эффект, как часовые занятия вчера в 17:50

Всего четыре подхода в неделю — и мышцы реагируют, будто после марафона

Даже при плотном графике можно наращивать силу и массу. Узнайте, как строить короткие тренировки, чтобы получать максимум от минимума времени.

Читать полностью » Упражнения из бразильского джиу-джитсу помогают укрепить мышцы кора и повысить подвижность бёдер вчера в 17:10

Боевые приёмы без ринга: тренировка, которая делает тело гибким и сильным

Узнайте, как упражнения из джиу-джитсу помогают укрепить корпус и вернуть подвижность суставам, даже если тренировка длится всего 20 минут.

Читать полностью » Исследования: функциональные упражнения с гирей улучшают сон и снижают стресс вчера в 16:50

Маленький снаряд с большими тайнами: какие мышцы включают нестандартные упражнения

Узнайте, как всего пять необычных упражнений с гирей помогут развить силу, улучшить баланс и добавить разнообразия в ваши тренировки.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Причины страха у собак и методы коррекции: рекомендации кинологов
Еда

Элизабет Барбон: запекание в духовке делает сосиски сочными и полезнее жареных
Технологии

Sony делает ставку на производительность: PS6 получит до 40 ГБ памяти
Еда

Бухарский плов с говядиной в казане становится пряным благодаря специям
УрФО

Учёные: яблоки уральской селекции лежат почти год
Садоводство

Расторопша пятнистая привлекает пчёл и бабочек и улучшает биоразнообразие сада
Красота и здоровье

Психиатр Руслан Исаев назвал метадоксин эффективным средством против похмелья
Садоводство

Капусту рекомендуют высаживать в грунт при прогреве почвы до 10–15 °C — агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet