Экспорт бензина из России увеличился на 40%, несмотря на эмбарго ЕС

Экспорт бензина из России за три с половиной месяца нынешнего года увеличился на 40%, составив 1,8 млн тонн, несмотря на эмбарго и потолок цен со стороны ЕС.

В то же время, экспорт дизельного топлива, который раньше считался основным видом деятельности для российских поставщиков, снизился на 3% из-за увеличения отгрузок на внутреннем рынке, передает "Коммерсант".

Эксперты отмечают, что поставки бензина за рубеж продолжают расти, особенно в условиях избытка товара на рынке и высокой прибыльности экспорта. Кроме того, введение санкций привело к распространению практики смешивания бензина с нафтой, что позволяет продавать этот продукт по верхнему пределу установленного потолка цен.