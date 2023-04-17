Экспорт бензина из России увеличился на 40%, несмотря на эмбарго ЕС

Экспорт бензина из России за три с половиной месяца нынешнего года увеличился на 40%, составив 1,8 млн тонн, несмотря на эмбарго и потолок цен со стороны ЕС.
В то же время, экспорт дизельного топлива, который раньше считался основным видом деятельности для российских поставщиков, снизился на 3% из-за увеличения отгрузок на внутреннем рынке, передает "Коммерсант".
Эксперты отмечают, что поставки бензина за рубеж продолжают расти, особенно в условиях избытка товара на рынке и высокой прибыльности экспорта. Кроме того, введение санкций привело к распространению практики смешивания бензина с нафтой, что позволяет продавать этот продукт по верхнему пределу установленного потолка цен.
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