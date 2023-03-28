Российская нефть марки Urals с отгрузкой в апреле подорожали в портах крупнейших потребителей - Индии и Китая. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в нефтяной в отрасли.

При этом, по данным агентства, цены на Urals цены на Urals остаются ниже ценового потока, введенного западными странами, из-за падения котировок нефти Brent.

Отмечается, что в середине марта мировые цены на нефть падали до самого низкого уровня с конца 2021 года, затем Brent укрепилась с $73 до $78.

Как известно нефть торгуется на мировых биржах. Поэтому на энергоноситель может зависеть от многих факторов, включая спрос и предложение на рынке, уровень конкуренции, стоимость производства, технологические инновации, инфляционные ожидания, изменения валютных курсов, налоговые и правовые нормы и т.д.