Российские нефтяники в 2022 году пробурили рекордное за последние 10 лет количество скважин на своих нефтяных месторождениях. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, всего в прошлом году национальные предприятия России пробурили скважин на общую глубину 28 тыс. километров. Общее количество скважин выросло почти на 7% и превысило 7800.

Как написало издание, число новых скважин объясняет восстановление добычи нефти в стране во второй половине 2022 года, даже несмотря на введенные дополнительные ограничения на продажи за границу.