SLB (Schlumberger) продолжает деятельность в России, несмотря на уход Halliburton и Baker Hughes, сохраняя активы и сотрудников

Крупнейшая в мире компания, предоставляющая нефтесервисные услуги, усиливает свои позиции в России.

По информации Financial Times, SLB, ранее известная как Schlumberger, продолжает свою деятельность в России, несмотря на уход своих основных соперников, Halliburton и Baker Hughes. Генеральный директор SLB не подтвердил, намерена ли компания следовать примеру конкурентов и покинуть российский рынок. В прошлом году доход SLB в России составил 1, 6 миллиарда долларов, что соответствует 5% от ее общего выручка в 33, 1 миллиарда долларов. В российском подразделении трудятся около 9 тысяч сотрудников, а по состоянию на конец 2023 года чистые активы компании в России составили 600 миллионов долларов.

SLB продолжает защищать свои активы и сотрудников, как отметил генеральный директор, при этом с июля введены меры, направленные на прекращение поставок технологий в страну. Эксперты указывают на высокую степень концентрации высокотехнологичного сервиса у западных компаний, что может стать проблемой для дальнейшего развития российского рынка нефтесервисных услуг.

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