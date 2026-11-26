Железнодорожный транспорт теряет позиции в перевозке нефтепродуктов: падение доли грузов в показателе коэффициента перевозимости составило около 25%. Об этом сообщил заместитель генерального директора АНО "Институт проблем естественных монополий" Александр Синев в рамках конференции "Управление топливными ресурсами".

Масштабы инвестиций в нефтяную и нефтеперерабатывающую отрасль до 2035 года оцениваются более чем в 4 трлн рублей. Модернизация мощностей должна обеспечить ежегодный прирост объемов на 22,3 млн тонн. Однако при текущем коэффициенте перевозимости на железную дорогу может прийти лишь 15 млн тонн в год, и даже этот объем остается под вопросом из-за ряда системных ограничений.

Ретроспективный анализ показывает неоднородность падения: если по бензину в московском узле показатели чуть выше дореформенного уровня, то по дизельному топливу зафиксировано существенное снижение. Общая тенденция рынка характеризуется перераспределением потоков в пользу других способов доставки.

Факторы сдвига и инфраструктурные барьеры

Отраслевой сдвиг обусловлен несколькими причинами. Во-первых, нефтяные компании объявляют о закрытии мощностей по производству мазута. Во-вторых, структура выпуска смещается в сторону светлых нефтепродуктов, что накладывает более жесткие требования к сезонности и равномерности отправок. Современная логистика требует разукрупнения партий, повышения точности и скорости доставки, что создает дополнительное давление на железнодорожную систему.

Ключевым фактором стал уход грузовладельцев в трубопроводную систему. Несмотря на высокие капитальные затраты на строительство, эксплуатационные выгоды для нефтяников оказываются существенно выше затраченных средств.

Ситуация осложняется асимметрией развития: рынок нефтепродуктов эволюционировал быстрее, чем железнодорожный транспорт с его сложной структурой операторских компаний. Это привело к серьезному отставанию, которое проявляется в том числе в проблемах с использованием подвижного состава. Эксперт отметил проблему отстоя собственных вагонов и порожняка: парк фактически негде ставить из-за отсутствия достоверной информации о доступных путях необщего пользования как внутри системы РЖД, так и за ее пределами.

Для преодоления кризиса транспортные системы должны стать "реактивными" — быстрее реагировать на конъюнктуру рынка — и "синкретичными", объединяя инфраструктуру, подвижной состав и цифровые сервисы в единый контур. В качестве практического инструмента такой интеграции предлагается биржевой механизм, который позволит клиентам находить вагоны и согласовывать цены через единый информационный канал, а не через разрозненные источники.

На фоне общих логистических трансформаций предприниматели стремятся минимизировать риски: согласно опросу сервиса "Мое дело", в июле 2026 года 42% бизнесменов закупали горючее заранее для обеспечения бесперебойной работы транспорта.