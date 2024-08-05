Доходы от нефтегазового сектора в России за семь месяцев увеличились на 61,6%

С января по июль суммы нефтегазовых поступлений достигли 6,777 трлн рублей, согласно данным, представленным на сайте Минфина. Это на 61,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда доходы составили 4,193 трлн рублей, сообщает ТАСС.



По итогам семи месяцев налоговые поступления от добычи нефти и газового конденсата составили 7,944 трлн рублей. Особенно заметно выросли сборы от налога на дополнительный доход (НДД) — в 2,2 раза, достигнув 1,539 трлн рублей. Также наблюдается рост НДПИ и экспортной пошлины на газ на 6,7%, что привело к достижению 1,022 трлн рублей.



За шесть месяцев нефтегазовые доходы составили 5,698 трлн рублей, увеличившись на 68,5% по сравнению с прошлым годом. Минфин связывает это с ростом цен на российскую нефть. Ожидается, что объем добычи нефти в 2024 году, согласованный с ОПЕК, составит 505-515 млн тонн, что на 3-5% ниже уровня 2023 года.

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