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  • Опубликована сегодня в 12:07

Шульгинов: Россия полностью диверсифицировала экспорт нефти после санкций

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране полностью удалось диверсифицировать экспорт нефти после санкций, введенных Евросоюзом. Об этом сообщает ТАСС.

Весь объем нефти и нефтепродуктов был перенаправлен на других потребителей. Снижение продаж не произошло.

Однако в министерстве ожидают, что в 2023 году добыча нефти и газа в России снизится, в том числе из-за отказа ЕС от российского газа.

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