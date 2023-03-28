Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране полностью удалось диверсифицировать экспорт нефти после санкций, введенных Евросоюзом. Об этом сообщает ТАСС.
Весь объем нефти и нефтепродуктов был перенаправлен на других потребителей. Снижение продаж не произошло.
Однако в министерстве ожидают, что в 2023 году добыча нефти и газа в России снизится, в том числе из-за отказа ЕС от российского газа.
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