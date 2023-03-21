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  • Опубликована сегодня в 19:03

Новак: добровольное сокращение добычи нефти до 500 тыс. баррелей будет действовать до конца июня

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки будет действовать до конца июня 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Стоит добавить, что ранее представитель Новака Ольга Голант уточнила, что речь идет исключительно о сырой нефти.

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