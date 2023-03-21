Вице-премьер России Александр Новак заявил, что решение о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки будет действовать до конца июня 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Стоит добавить, что ранее представитель Новака Ольга Голант уточнила, что речь идет исключительно о сырой нефти.