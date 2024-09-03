Стоимость нефти марки Brent достигла минимума в 2023 году

Во вторник, 3 сентября, на рынке нефти наблюдается снижение цен. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала более чем на 3,5%, достигнув минимума с начала года.
Это связано с несколькими факторами. Во-первых, на Ближнем Востоке не наблюдается обострений, что обычно приводит к росту цен на нефть. Во-вторых, спрос на нефть в Китае остаётся слабым. Одной из причин этого является рост популярности электромобилей, что снижает потребность в традиционных видах топлива.
Аналитики Goldman Sachs также понизили прогноз цен на нефть Brent на 2025 год на 5 долларов — до 77 долларов за баррель.
Кроме того, опасения по поводу роста китайской экономики и укрепления доллара США влияют на нефтяные котировки. Индекс DXY, который отражает стоимость доллара США, повышается, что делает товары, котируемые в американской валюте, менее привлекательными.
В результате нефтяные котировки продолжают снижаться. Это может оказать влияние на мировую экономику и рынки энергоносителей.
Ранее было зафиксировано снижение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая до 49,1 пункта. Это указывает на спад активности в секторе и может свидетельствовать о снижении спроса на нефть в Китае.
Фото: From Wikimedia Commons/ Gulustan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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