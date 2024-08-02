Венгрия и Словакия под давлением ЕС: отказ от российской нефти теперь обязательный

Еврокомиссия рекомендовала Венгрии и Словакии отказаться от использования российской нефти и обратить внимание на альтернативные источники.
Эта рекомендация была сделана в ответ на жалобу о том, что Украина блокирует поставки нефти из России, как сообщает Financial Times, ссылаясь на письмо еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса.
В письме, адресованном властям Будапешта и Братиславы, Домбровскис подчеркнул необходимость активной диверсификации источников энергии.
Он отметил, что на последней встрече представителей стран ЕС было выражено удивление тем, что Венгрия и Словакия до сих пор не предприняли шаги по поиску альтернативных решений.
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