Интрига вокруг Нефертити вновь обострилась: что археологи могут найти вместо гробницы

Сообщения египетских археологов о том, что они якобы приблизились к открытию гробницы Нефертити, выглядят скорее как сенсационные заявления, чем как научный прорыв, отметил ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН Роман Орехов. О реальных перспективах поисков усыпальницы российский египтолог рассказал в беседе с NewsInfo.

Эксперт пояснил, что с научной точки зрения ситуация вокруг Нефертити давно известна и не предполагает внезапного открытия именно гробницы. По его словам, проблема заключается не в отсутствии знаний, а в том, что сегодня часто смешивают понятия мумии и места погребения египетской царицы, что и порождает громкие формулировки.

"Когда царь Эхнатон основывал город Ахетатон, он дал торжественную клятву, что никогда ни он, ни его ближайшее окружение этот город не покинут. Соответственно, мы знаем точно совершенно, что он должен был быть погребен именно в Ахетатоне, и все его ближайшее окружение, включая царицу Нефертити, там были погребены. Гробница Нефертити находилась в Ахетатоне, мы это знаем", — отметил египтолог.

Эксперт подчеркнул, что сегодня речь может идти только о поиске мумии Нефертити, а не о сенсационном открытии неизвестного захоронения.

"По поводу того, что они вплотную приблизились к пониманию того, где находится гробница, или что ее скоро откроют, это очень непонятная формулировка. Скорее всего, будет найдена мумия Нефертити. Если это будет задокументировано и проведена грамотная экспертиза, тогда мы как историки сможем сказать, что это действительно выдающееся открытие", — пояснил он.

Ученый обратил внимание на то, что подобные заявления часто используются для привлечения общественного интереса к египетской истории и туризму.