Россияне 28 месяцев подряд занимают первое место по покупке недвижимости в Турции, несмотря на снижение общего спроса.

Россияне вновь заняли ведущее место по количеству покупок недвижимости в Турции. Это первенство среди зарубежных покупателей квартир и домов в Турции сохраняется на протяжении 28 месяцев подряд.

По данным Турецкого статистического института (TurkStat), в июле 2024 года россияне приобрели 485 объектов недвижимости, что позволило им удерживать позицию лидеров с апреля 2022 года.

На втором месте по числу сделок оказались украинцы, а на третьем — немцы. В пятерку также вошли граждане Ирана (151 объект) и Казахстана (122 объекта), согласно отчету.

В июле иностранцы приобрели 2350 единиц жилой недвижимости в Турции, что на 16,1% меньше по сравнению с июлем 2023 года (2801 объект). Доля зарубежных покупателей в общем количестве сделок составила 1,8%.

Эксперты связывают сокращение интереса к турецкой недвижимости со снижением стоимости лиры, увеличением минимальной суммы для получения вида на жительство с $70 тыс. до $200 тыс. и новыми правилами аренды жилья.

Фото: www.flickr.com/Carole Raddato (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)