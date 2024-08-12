Новые цены на недвижимость в Сочи: что ждёт покупателей в 2024 году

Усачева: цены на однокомнатные квартиры в Сочи продолжают расти

Эксперт по недвижимости Сочи Юлия Усачева отметила ключевые тенденции 2024 года. Цены на однокомнатные квартиры, особенно в районах с развитой инфраструктурой, продолжают расти.

Центр города стабильно дорожает, а квартиры с качественным ремонтом пользуются высоким спросом. Также популярны старые дома с современным ремонтом, пишет издание "Кубанские Новости".

Загородная недвижимость, особенно в живописных местах, также востребована.

Однако высокие ставки ограничили доступность ипотеки, что может привести к небольшому снижению цен, хотя качественные объекты останутся популярными.

Фото: commons.wikimedia.org/Евгений Лодянов(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)