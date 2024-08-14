Ужасная статистика: отмена льготной ипотеки и рекордные объемы выдачи изменили рынок

Ешков: апокалипсиса на рынке недвижимости не будет

После 1 июля в России наблюдается резкое сокращение числа ипотечных сделок, которые уменьшились в два раза.

Юрист в сфере недвижимости Никита Ешков, как сообщает НСН, связывает это с реакцией рынка на изменения.

По словам Ешкова, общий объем сделок по ипотеке снизился на 50 процентов. Однако юрист уверен, что поводов для паники нет.

"Никакого апокалипсиса не будет", — отметил он.

Ешков выделил два основных фактора, которые способствовали снижению числа сделок.

Во-первых, это отмена льготной ипотеки без конкретного адресного назначения.

Во-вторых, рекордный рост выдачи ипотечных кредитов в июне 2024 года, составивший 788 миллиардов рублей.

Это означает, что потенциальные заемщики заранее готовились к отмене льготных условий.

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