Как правильно составить ДКП на гараж и избежать возможных проблем? Рассказываем

Договор купли-продажи гаража, как и любой другой недвижимости, имеет важное юридическое значение. Он фиксирует передачу гаража от продавца к покупателю и является основой для регистрации права собственности.
Зачем нужен ДКП
Договор купли-продажи необходим для обеспечения законности сделки и защиты прав обеих сторон. Даже для некапитальных построек, таких как металлические гаражи-ракушки, лучше оформить ДКП, чтобы избежать возможных споров и мошенничества.
Как составить ДКП
ДКП составляется продавцом и покупателем и должен содержать:
Шапка — место и дата составления договора.
Данные сторон — полные ФИО, паспортные данные, прописка.
Предмет договора — характеристики гаража и земельного участка (если есть), кадастровые номера.
Цена и порядок оплаты — стоимость гаража, условия оплаты и передачи.
Условия передачи — порядок передачи объекта, состояние гаража.
Заключительные положения — дата вступления договора в силу и подписи сторон.
Регистрация и нотариус
Регистрация ДКП в Росреестре обязательна для гаражей, зарегистрированных как недвижимость. Нотариальное заверение не обязательно, но может быть полезным для дополнительной гарантии законности сделки, пишет РБК.
Совет
Всегда проверяйте документы на землю и сам гараж, особенно если они находятся в кооперативе или на земельных участках с особыми условиями.
Фото: commons.wikimedia.org/Nyttend(Creative Commons CC0 License)
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