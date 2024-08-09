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Как оформить договор купли-продажи гаража
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Как правильно составить ДКП на гараж и избежать возможных проблем? Рассказываем

Как оформить договор купли-продажи гаража

Договор купли-продажи гаража, как и любой другой недвижимости, имеет важное юридическое значение. Он фиксирует передачу гаража от продавца к покупателю и является основой для регистрации права собственности.

Зачем нужен ДКП

Договор купли-продажи необходим для обеспечения законности сделки и защиты прав обеих сторон. Даже для некапитальных построек, таких как металлические гаражи-ракушки, лучше оформить ДКП, чтобы избежать возможных споров и мошенничества.

Как составить ДКП

ДКП составляется продавцом и покупателем и должен содержать:

Шапка — место и дата составления договора.
Данные сторон — полные ФИО, паспортные данные, прописка.
Предмет договора — характеристики гаража и земельного участка (если есть), кадастровые номера.
Цена и порядок оплаты — стоимость гаража, условия оплаты и передачи.
Условия передачи — порядок передачи объекта, состояние гаража.
Заключительные положения — дата вступления договора в силу и подписи сторон.

Регистрация и нотариус

Регистрация ДКП в Росреестре обязательна для гаражей, зарегистрированных как недвижимость. Нотариальное заверение не обязательно, но может быть полезным для дополнительной гарантии законности сделки, пишет РБК.

Совет

Всегда проверяйте документы на землю и сам гараж, особенно если они находятся в кооперативе или на земельных участках с особыми условиями.

Фото: commons.wikimedia.org/Nyttend(Creative Commons CC0 License)

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