Успей купить: загородная недвижимость подорожает уже этой осенью

Эксперты, опрошенные Life, поделились прогнозами по ценам на загородную недвижимость. В ГК "Стройсинтез" ожидают, что в следующем месяце стоимость жилья останется стабильной, несмотря на подоражание материалов, особенно бетона.

При росте цен на материалы до 10%, цены на дома могут увеличиться на 2-3%.

Строительная компания HalleHouse прогнозирует, что осенью, с началом "второго сезона", цены на загородную недвижимость вырастут. Влияние окажет повышение ключевой ставки, поскольку производители строительных материалов будут учитывать кредитные издержки в стоимости продукции.

Представители компании также отметили, что август — выгодный период для заключения договоров строительного подряда. В ФСК сообщили, что средняя стоимость ИЖС сейчас составляет от 165 до 170 тысяч рублей за квадратный метр.

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