Собственникам начисляют капремонт задним числом: молчание могут принять за согласие

В квитанции за жилищно-коммунальные услуги собственники нередко обнаруживают требования оплатить взносы на капитальный ремонт за период более трех лет. Директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая рассказала NewsInfo, как владельцам недвижимости грамотно выстраивать отношения с фондами капремонта в подобных ситуациях.

Ранее Верховный суд РФ указал, что в платежных документах не должны фигурировать долги по ЖКУ, срок исковой давности по которым превышает три года. Речь идет о долгах за капитальный ремонт.

При этом знание правовых нюансов и порядка взыскания старых долгов помогает жильцам избежать лишних трат.

По словам эксперта, ситуация с начислениями за прошлые периоды возникает из-за позднего включения жилых объектов в региональные программы. Фонды капремонта зачастую выставляют счета объединенным блоком за несколько лет, как только дом попадает в реестр.

"Нужно всегда делать сверку. Проблема с капитальным ремонтом связана с поздним включением в программу капитального ремонта и выставлениями за предыдущие года. Они ждут определенный период, потом делают сверку и обнаруживают, что новый дом, который включен был в программу, не получает платежки. А в программе он уже есть. Поэтому выставляют за весь период. Были случаи, когда и за семь лет выставляли", — отметила Вепрецкая.

Системные ошибки в начислениях требуют от граждан повышенного внимания. Чтобы контролировать прозрачность расходов управляющих организаций, необходимо регулярно проверять квитанции. В свою очередь, новые правила распределения коммунальных платежей также требуют от собственников ответственного подхода к учету ресурсов.

"Верховный Суд определил, что объем задолженности не должен превышать срок исковой давности. Но если житель не возражает по поводу оплаты такой задолженности, то суд принимает это во внимание. Самое главное — возражение со стороны жителя. Он может быть согласен, потому что это его собственность, ему требуется провести капитальный ремонт, у него должна накопиться определенная сумма", — пояснила эксперт.

Специалист добавила, что игнорирование таких долгов в расчете на их автоматическое списание может привести к отсутствию необходимых средств для проведения работ. Если собственники не готовы гасить старую задолженность, они имеют право заявить в суде о применении срока исковой давности.

Важно понимать, что автоматизация контроля в сфере ЖКХ сейчас делает прозрачнее движение средств, но не освобождает от обязанности подтверждать правоту в споре. Принципы законности также распространяются на сделки по приватизации жилья - срок давности в них выступает важным правовым фильтром.

Проверено экспертом: Консультант по уборке и уходом за домом Наталья Ульянова, Эксперт по ЖКХ Ольга Смирнова

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