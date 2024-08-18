Американская мечта рухнула: высокие процентные ставки уничтожили рынок недвижимости в США

Жилищный кризис в США стал ключевой темой президентской кампании

Жилищный кризис в США стал важной темой президентской кампании. Высокие процентные ставки замедлили рынок недвижимости, вызвали рост арендной платы и снизили предложение на рынке.

По данным опроса, 84% избирателей в ключевых штатах считают это серьёзной проблемой.

Вице-президент Камала Харрис уже успела предлложить налоговые льготы для покупателей первого жилья.

Стоит отметить, что действия ФРС по борьбе с инфляцией сделали покупку жилья труднодоступной, несмотря на небольшое снижение ипотечных ставок.

Нехватка предложений на вторичном рынке стимулирует рост новостроек. Аренда остаётся высокой, особенно в таких штатах, как Аризона.

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