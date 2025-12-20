Недвижимость с сюжетом триллера: экспертиза поставила точку в споре о цене квартиры Долиной

Расследование громкого уголовного дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной выявило существенный разрыв в оценках стоимости ее недвижимости в центре Москвы. Судебная экспертиза дала цифру, которая стала ключевой для уголовного и гражданского процессов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Итоги судебной экспертизы

В ходе предварительного расследования была проведена судебная строительно-техническая экспертиза специалистами ФГБУ "Московская областная лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации". Согласно заключению от 26 февраля 2025 года, рыночная стоимость квартиры Ларисы Долиной по состоянию на 20 июня 2024 года составила 138 033 919 рублей.

"В ходе предварительного расследования по уголовному делу экспертом ФГБУ "Московская областная лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" проведена судебная строительно-техническая экспертиза, согласно выводам которой, изложенным в заключении от 26 февраля 2025 г., рыночная стоимость квартиры по состоянию на 20 июня 2024 г. составляла 138 033 919 руб.", — говорится в материалах дела.

Эта оценка стала одной из ключевых при рассмотрении обстоятельств сделки и заявлений о мошенничестве.

Разные оценки одной квартиры

В материалах дела также приводятся альтернативные оценки стоимости недвижимости. Согласно исследованию, выполненному по заказу покупательницы Полины Лурье, квартира стоила 124 млн рублей. Эксперты, привлеченные Ларисой Долиной, оценили объект значительно выше — в 205 млн рублей.

В итоге Полина Лурье согласилась приобрести квартиру за 112 млн рублей. Именно эта сумма фигурировала в оспариваемой сделке, которая впоследствии стала предметом судебных разбирательств на разных уровнях.

Позиция Верховного суда

16 декабря Верховный суд РФ поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной. Ранее суды нижестоящих инстанций отменили сделку купли-продажи, однако ВС РФ пришел к иному выводу.

Согласно решению Верховного суда, право собственности на квартиру остается за Полиной Лурье. Лариса Долина признана незаконно проживающей в спорном жилье и обязана его покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и членов ее семьи должен рассмотреть Московский городской суд.

Предыстория и "схема Долиной"

В августе 2024 года стало известно, что Лариса Долина, по ее словам, стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили с территории Украины. После продажи квартиры она обратилась в полицию и заявила о мошенничестве, а затем добилась отмены сделки в судах первой инстанции.

История получила широкий общественный резонанс. На ее фоне сообщалось о множестве аналогичных дел, в которых суды рассматривали споры между покупателями и бывшими владельцами квартир, продавшими жилье под влиянием мошенников. В юридической практике и СМИ закрепился термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга в 2024–2025 годах рассмотрели более 50 подобных споров.