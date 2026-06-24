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Оформление дарения квартиры
Оформление дарения квартиры
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:19

Недвижимость хотят защитить нотариусами: почему последствия покупки квартиры все равно пугают

Обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью не станет панацеей от действий злоумышленников, однако значительно повысит уровень правовой безопасности. Такое мнение в беседе NewsInfo выразил юрист, телеэксперт Александр Бенхин.

Ранее стало известно, что Госдума готовит к внесению законопроект, который обяжет граждан оформлять любые сделки с жильем исключительно через нотариусов. Подобные инициативы направлены на оздоровление рынка и защиту интересов участников сделок с недвижимостью.

Бенхин подчеркнул, что даже профессиональное участие третьей стороны не отменяет факторов психологического воздействия на собственников. В качестве примера он привел резонансные случаи, когда жертвы мошенников действуют под влиянием манипуляций или внушения.

"Нотариальное удостоверение сделок полностью, конечно, не может избавить от мошенников, мы видим как в случае с Долиной. Зазомбировали, запугали, воздействовали настолько, что она вроде как все добровольно совершала. И это под копирку у тысяч остальных жертв мошенников такое случилось. Такой человек даже к нотариусу может прийти и десять раз подтвердить, что все у него добровольно", — пояснил юрист.

Он отметил, что в России существуют свои механизмы проверки чистоты правового акта. В частности, специалисты при оформлении документации в обязательном порядке запрашивают данные из психоневрологического и наркологического диспансеров. Однако эксперты предупреждают, что даже справка от врача не всегда гарантирует безопасность сделки на сто процентов. Кроме того, покупатели зачастую сталкиваются с тем, что юридические ловушки становятся очевидными только спустя время после передачи денег.

"Нотариусы имеют профессиональную страховку. Если нотариус заверил "левую" впоследствии сделку, которая потом не устояла, страховая компания может выплатить полностью убыток", — добавил эксперт.

Специалист уточнил, что дополнительные расходы на нотариуса в тридцать-пятьдесят тысяч рублей несопоставимы с рисками потери всей суммы при покупке квартиры или дома. Статистика показывает, что даже дополнительные траты часто игнорируются сторонами в погоне за экономией, что в итоге приводит к печальным последствиям. Тем не менее, для тех, кто планирует альтернативные обмены жилья, нотариальное участие может стать единственным предохранителем, добавил правовед.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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