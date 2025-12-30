Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мыс Фиолент, мыс Айя
Мыс Фиолент, мыс Айя
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:20

Недвижимость на побережье Крыма как идеальный подарок: почему 57% россиян об этом мечтают

33% россиян предпочитают встречать Новый год дома, 29% — в Крыму — РНКБ развитие

Около 57% россиян выразили желание получить в подарок недвижимость на побережье Крыма, свидетельствует исследование девелоперской компании "РНКБ развитие". Опрос проводился с 10 по 14 декабря на платформе "Яндекс. Взгляд", в нем приняли участие 1 000 человек из разных регионов России.

Высокий интерес к недвижимости в Крыму

Результаты исследования показали, что большинство россиян рассматривают недвижимость в Крыму как желанный подарок. 57% опрошенных отметили, что такой подарок был бы для них привлекательным, особенно с учетом потенциальной возможности получения дохода и улучшения здоровья. Также 29% респондентов предпочли бы получить наличные деньги, а 16% уже владеют недвижимостью на других курортах. Еще 5% отметили, что имеют жилье в Крыму.

Новогодние предпочтения

Несмотря на высокий интерес к Крыму, 33% респондентов предпочитают встречать Новый год в семейном кругу дома. Только 29% опрошенных хотят провести новогодние каникулы в Крыму. Из тех, кто рассматривает поездку на полуостров, 16% считают, что они могут получить недвижимость в подарок, 20% рассматривают поездку для оздоровления, а 12% — для отдыха и развлечений. Также 6% респондентов планируют отдых в жарких странах.

Особенности предпочтений для отдыха

Когда речь идет о компании для новогодних праздников, 42% респондентов предпочли бы провести каникулы в Крыму с семьей, включая детей или родителей. 27% опрошенных поехали бы с любимым человеком, а 10% — с друзьями. 9% заявили, что традиционно встречают Новый год в одиночестве, а 8% считают, что для оздоровления в Крыму не нужно присутствие других людей. Только 4% респондентов предпочитают познакомиться с новыми людьми во время отдыха.

Интерес инвесторов

Анастасия Журавлева, начальник управления маркетинга и рекламы "РНКБ развитие", пояснила, что Крым в настоящее время является регионом с самой высокой динамикой строительства курортной недвижимости.

"На эту локацию активно фокусируются инвесторы. Растущий спрос на качественное жилье у моря и уникальный климат возвращают Крыму статус одного из самых популярных курортов для отдыха и оздоровления круглый год", — отметила она.

