Единственное жилье может стать главным фильтром: кого защитят при спорных сделках с квартирами

Защитить от "схемы Долиной" всех продавцов жилья невозможно, поэтому особые механизмы нужны прежде всего для сделок с единственным жильем, считает почетный член Российской гильдии риэлторов, президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак. О новой инициативе возвращать квартиры продавцам лишь при возврате денег покупателю эксперт рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Газета.Ru" сообщило, что необходимо законодательно закрепить, что при отсутствии фактического полного возврата денег покупателю ни о каком возврате квартиры продавцу речи быть не может. Об этом "Газете.Ru" заявил депутат Госдумы Георгий Камнев.

Полторак считает, что попытки решить проблему через моратории или формулу "квартиру вернуть только после возврата денег" не закрывают главный риск. По его словам, если продавец уже передал деньги мошенникам, покупатель все равно может остаться без квартиры и без средств.

"Для тех, кто продает единственное жилье, нужно установить простое правило. Отдавать деньги не после регистрации перехода права собственности, а просто после физического освобождения квартиры", — пояснил Полторак.

По мнению риелтора, ключевой момент наступает не при регистрации сделки, а когда новый собственник приходит за ключами и просит освободить жилье. Именно тогда, считает он, обманутый продавец чаще всего понимает, что продажа не была "понарошку" и что квартиру действительно придется покинуть.

"Восклицание "Никуда я не уеду" возникает только тогда, когда новый покупатель приходит за ключами и просит освободить квартиру. Только в этот момент люди понимают, что квартирку надо освободить и выйти в никуда. И говорят: "Никуда я не уйду". Понятно, сделку можно было бы откатить, но денежки-то они не получили еще", — подчеркнул риелтор.

Эксперт добавил, что при такой схеме деньги оставались бы в банке до фактического освобождения квартиры. Если сделку пришлось бы откатить, покупатель смог бы вернуть средства, а продавец не успел бы передать их мошенникам.