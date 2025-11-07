Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сделка по покупке квартиры
Сделка по покупке квартиры
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Недвижимость
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:10

Покупатели верят в заморозку, а аферисты — в человеческую наивность: новая угроза на рынке жилья

Риелтор Апрелев: блокировка денег при покупке квартиры не предотвращает мошенничество

Заморозка средств на счету при покупке жилья не способна гарантировать защиту от мошенников, использующих схемы с оспариванием сделок. Об этом в беседе с NewsInfo заявил основатель и почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Эксперт отметил, что такая мера может лишь помочь кому-то из покупателей жилья, но не решает проблему в целом. По его словам, даже при "заморозке" денег на счёте мошенники могут дождаться момента разблокировки.

"Какой-то процент людей, наверное, это спасет. Но все равно абсолютной гарантии не существует. Мошенники приспособятся, они продолжат давление, дождутся, когда эти деньги будут разблокированы", — подчеркнул Апрелев.

Он добавил, что такие меры, как блокировка средств на счёте создают трудности для продавцов, особенно если они планируют купить другое жилье на вырученные средства.

"Значительное количество людей продают жилье для того, чтобы купить другое жилье. Получается что деньги замораживаются, за месяц люди потеряют деньги, курс изменится, еще что-то произойдёт, цена на другой объект который они запланировали покупать поменяется", — отметил специалист в сфере недвижимости.

Эксперт подчеркнул, что с блокировкой денег на счёте произойдет снижение количества мошеннических действий, но, вероятно, добавил Апрелев, ухудшит ситуацию для многих продавцов недвижимости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почти половина новостроек в России — пустует. Что скрывается за цифрами? 25.06.2025 в 14:32

Спрос падает, квартиры стоят, а новые проекты под вопросом. Что будет дальше — разорение или спасение отрасли?

Читать полностью » В РФ хотят ввести нормы жилой площади на каждого зарегистрированного в квартирах мигранта 11.06.2025 в 18:06
Госдума готовит новые ограничения для мигрантов: нормы жилья и дактилоскопия

Депутаты Госдумы разрабатывают пакет законопроектов, ужесточающих условия проживания иностранных граждан в России. Как сообщил один из авторов инициатив Леонид Слуцкий, планируется ввести нормы жилой площади на каждого зарегистрированного в квартирах мигранта, а также ограничить деятельность хостелов в многоквартирных домах.

Читать полностью » Коммунальный долг Константина Хабенского взыскан судом 08.06.2025 в 9:10
Актер Константин Хабенский обязан выплатить долг фонду капремонта

Московский суд постановил взыскать с известного актера Константина Хабенского задолженность за оплату коммунальных услуг по иску фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

Читать полностью » Силуанов оценил необходимость ужесточения условий льготной ипотеки 26.05.2025 в 12:28
Льготная ипотека: глава Минфина прокомментировал последние изменения

Введение более строгих критериев для получения льготной ипотеки в текущей ситуации представляется нелогичным. Такое мнение выразил глава Министерства финансов Российской Федерации, Антон Силуанов.

Читать полностью » Путин запретил брать комиссии при оформлении льготных ипотек 23.05.2025 в 12:30
Путин ограничил банки в комиссиях: станут ли льготные ипотеки доступнее

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять меры, чтобы кредитные организации не взимали комиссии при оформлении льготной ипотеки.

Читать полностью » Путин поручил выдавать льготную ипотеку участникам СВО 23.05.2025 в 12:09
Путин предложил вернуть льготную ипотеку

К 15 июня правительству поручено подготовить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет и семей, чьи члены участвуют в СВО.

Читать полностью » Росреестр: москвичи взяли рекордное количество кредитов на ипотеку 21.05.2025 в 15:39
Кредитный бум в Москве: в столице набирают популярность ипотечные займы

В период с начала января по конец апреля 2025 года в Москве было оформлено 40,63 тысячи ипотечных займов на приобретение как новых, так и уже бывших в употреблении квартир. Согласно информации РБК, ссылающейся на отчёт московского управления Росреестра, данный показатель является самым высоким для первых четырёх месяцев года за весь период сбора статистических данных, начиная с 2009 года.

Читать полностью » Жителям Челябинской области полюбились русские терема 21.05.2025 в 12:28
Русский терем становится трендом: почему россияне стали массово бронировать избы

В Челябинской области отмечен повышенный спрос на аренду традиционных русских домов, таких как избы и терема, что позволило региону войти в число лидеров по числу бронирований. По данным пресс-службы "Авито услуги", в мае 2025 года предложение подобных объектов увеличилось на 50% по сравнению с маем 2024 года. Средняя стоимость аренды составляет 11 000 рублей в сутки.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки породы саванна могут достигать метра в длину и имеют пятнистый окрас
Питомцы
В чемодан на время передержки для питомца необходимо брать корм и миски
Дом
Как очистить ковер от воска: эффективные способы с льдом, утюгом и уксусом
Туризм
Лучшее время для путешествия в Японию: зимой и летом легче сэкономить
Садоводство
Ивовый настой действует как натуральный стимулятор корнеобразования без химии
Дом
Специалисты рассказали, что избавиться от затхлого запаха полотенец можно с помощью уксуса
Еда
Куриная грудка с грибами и сыром в духовке остается сочной благодаря сметане
ДФО
МЧС предупредило о шторме у берегов Камчатки с опасными волнами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet