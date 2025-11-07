Покупатели верят в заморозку, а аферисты — в человеческую наивность: новая угроза на рынке жилья

Заморозка средств на счету при покупке жилья не способна гарантировать защиту от мошенников, использующих схемы с оспариванием сделок. Об этом в беседе с NewsInfo заявил основатель и почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Эксперт отметил, что такая мера может лишь помочь кому-то из покупателей жилья, но не решает проблему в целом. По его словам, даже при "заморозке" денег на счёте мошенники могут дождаться момента разблокировки.

"Какой-то процент людей, наверное, это спасет. Но все равно абсолютной гарантии не существует. Мошенники приспособятся, они продолжат давление, дождутся, когда эти деньги будут разблокированы", — подчеркнул Апрелев.

Он добавил, что такие меры, как блокировка средств на счёте создают трудности для продавцов, особенно если они планируют купить другое жилье на вырученные средства.

"Значительное количество людей продают жилье для того, чтобы купить другое жилье. Получается что деньги замораживаются, за месяц люди потеряют деньги, курс изменится, еще что-то произойдёт, цена на другой объект который они запланировали покупать поменяется", — отметил специалист в сфере недвижимости.

Эксперт подчеркнул, что с блокировкой денег на счёте произойдет снижение количества мошеннических действий, но, вероятно, добавил Апрелев, ухудшит ситуацию для многих продавцов недвижимости.