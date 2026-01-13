Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Домашняя еда у бабушки
Домашняя еда у бабушки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:40

Серванты, линолеум и вязаные салфетки: что моментально старит даже ухоженную квартиру

Пять деталей интерьера сделают дизайн квартиры устаревшим — дизайнер Сафронова

Ковер на стене, серванты и обои в цветочек остаются самыми узнаваемыми маркерами устаревшего внешнего вида жилого помещения, отметила дизайнер интерьера Ангелина Сафронова. О признаках так называемой "бабушкиной" квартиры специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Сафронова пояснила, что отдельные элементы прошлого сегодня могут осознанно использоваться в стилизованных интерьерах, однако классический "бабушкин" стиль легко считывается по совокупности деталей, материалов отделки и общего состояния жилья.

"Бабушкиным" интерьером является ковер на стене. Классическая такая история с ковром из детства. Очень сильно выдают "бабушкин" интерьер принты, обои в цветочек. Есть обои с цветами и трендовые, которые мы с легкостью сможем отличить от того рисунка, который был раньше", — отметила дизайнер.

Она добавила, что выдают такой интерьер мебель и напольные покрытия. По словам специалиста, речь идет о гарнитурах прошлого периода, линолеуме, а также материалах, которые активно использовались десятилетия назад и сегодня выглядят устаревшими без современной адаптации.

"Это про серванты, буфеты характерного вида. Сейчас мы тоже используем достаточно много корпусной мебели, но она в основном встраиваемая, а эти гарнитуры, серванты характерного периода. Важен внешний вид, важны материалы из которых это изготавливается", — подчеркнула эксперт.

Специалист назвала и ещё одну деталь интерьера, характерную для "бабушкиной" квартиры.

"Это вязаные всякие салфеточки, отличительная особенность. В принципе, тоже имеет место быть, но смотря как применяется, смотря где это лежит, как это выглядит", — пояснила Сафронова.

Также эксперт обратила внимание на общее состояние квартиры. Потертые обои, устаревшая плитка в санузле, старая затирка и даже характерный запах усиливают ощущение интерьера, оставшегося без обновления с прошлых десятилетий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Угловая кухня требует точной эргономики — дизайнеры 10.01.2026 в 0:08
Дорогая угловая кухня выглядела идеально — в быту вскрылась правда: комфорта ноль

Угловая кухня может быть удобной, но ошибки в проекте портят всё. Реальный пример показывает, на что обратить внимание ещё до установки.

Читать полностью » Продуманное зонирование упрощает использование ванной — дизайнеры 09.01.2026 в 17:46
Ванная выглядела дорого — но пользоваться ей оказалось неудобно: причина всплыла позже

Как создать премиальный дизайн ванной комнаты: ключевые принципы планировки, отделки, света и хранения, которые формируют комфорт и стиль.

Читать полностью » Единая цветовая гамма снижает визуальный шум кухни — дизайнеры 09.01.2026 в 5:39
Маленькая кухня доводила до раздражения — помогли неожиданные решения: хаос исчез

Даже маленькая кухня может быть удобной и вместительной. Практичные идеи хранения и простые решения, которые помогут навести порядок без перепланировки.

Читать полностью » Ошибки проектирования кухни выявляются после установки — дизайнеры 08.01.2026 в 16:35
Эти решения в кухне сначала радуют — потом начинают раздражать каждый день

Кухня на заказ может стать источником комфорта или разочарования. Разбираем частые ошибки в дизайне и планировке, которые важно учесть до начала ремонта.

Читать полностью » Полотенце на крышке собирает грязь с дивана — клинеры 08.01.2026 в 4:17
Перестала тратить силы на уборку — помогла одна неожиданная привычка

Восемь простых бытовых хитростей, которые экономят время и силы. Проверенные приёмы для кухни, ванной, одежды и повседневного уюта без лишних затрат.

Читать полностью » Интерьеры отказываются от стерильного минимализма в пользу цвета — дизайнеры 07.01.2026 в 15:16
Сделала одно простое изменение в интерьере — и вся комната заиграла по-новому

Интерьерный минимализм уходит в прошлое. Дизайнеры рассказывают, какие тренды 2026 года делают ставку на цвет, комфорт и индивидуальность пространства.

Читать полностью » Светлые оттенки визуально расширяют маленькую кухню — дизайнеры 07.01.2026 в 3:53
Хотела уют на кухне — сделала ошибку с оттенком: какой цвет реально работает на комфорт

Цвет кухни влияет на пространство и настроение. Разбираем, как выбрать подходящую гамму с учётом света, размеров и отделки, и какие сочетания работают лучше всего.

Читать полностью » Отдельно стоящая ванна сокращает полезное пространство санузла — дизайнеры 06.01.2026 в 14:22
Повторила модный интерьер из журнала — пришла в недоумение: в жизни всё оказалось иначе

Эффектные интерьерные идеи из журналов не всегда удобны в жизни. Какие популярные решения могут разочаровать после ремонта и почему с ними стоит быть осторожнее.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Нижние листья орхидеи желтеют при естественном старении — садовод
Красота и здоровье
Засыпать лучше всего при температуре 21°C — сомнолог Кудинов
Красота и здоровье
Ежедневные 30 минут дневного света зимой улучшили настроение – SciencePost
Наука
Древние костяные наконечники в Аргентине делали по стандарту — Медина
Спорт и фитнес
Статические упражнения увеличивают расход калорий без движения — эксперты XFIT
Общество
За голосовое сообщение можно получить штраф — юрист Алешкин
Питомцы
После кастрации кот теряет интерес к побегам — фелинологи
Авто и мото
Безалкогольное пиво не влияет на реакцию водителя — нарколог Шуров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet