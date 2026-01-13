Серванты, линолеум и вязаные салфетки: что моментально старит даже ухоженную квартиру

Ковер на стене, серванты и обои в цветочек остаются самыми узнаваемыми маркерами устаревшего внешнего вида жилого помещения, отметила дизайнер интерьера Ангелина Сафронова. О признаках так называемой "бабушкиной" квартиры специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Сафронова пояснила, что отдельные элементы прошлого сегодня могут осознанно использоваться в стилизованных интерьерах, однако классический "бабушкин" стиль легко считывается по совокупности деталей, материалов отделки и общего состояния жилья.

"Бабушкиным" интерьером является ковер на стене. Классическая такая история с ковром из детства. Очень сильно выдают "бабушкин" интерьер принты, обои в цветочек. Есть обои с цветами и трендовые, которые мы с легкостью сможем отличить от того рисунка, который был раньше", — отметила дизайнер.

Она добавила, что выдают такой интерьер мебель и напольные покрытия. По словам специалиста, речь идет о гарнитурах прошлого периода, линолеуме, а также материалах, которые активно использовались десятилетия назад и сегодня выглядят устаревшими без современной адаптации.

"Это про серванты, буфеты характерного вида. Сейчас мы тоже используем достаточно много корпусной мебели, но она в основном встраиваемая, а эти гарнитуры, серванты характерного периода. Важен внешний вид, важны материалы из которых это изготавливается", — подчеркнула эксперт.

Специалист назвала и ещё одну деталь интерьера, характерную для "бабушкиной" квартиры.

"Это вязаные всякие салфеточки, отличительная особенность. В принципе, тоже имеет место быть, но смотря как применяется, смотря где это лежит, как это выглядит", — пояснила Сафронова.

Также эксперт обратила внимание на общее состояние квартиры. Потертые обои, устаревшая плитка в санузле, старая затирка и даже характерный запах усиливают ощущение интерьера, оставшегося без обновления с прошлых десятилетий.