Скоро будет не по карману: аренда жилья в России взлетит до небес уже осенью

Аренда жилья может вырасти осенью 2024 года по ряду причин, включая отмену льготных ипотечных программ, повышение ключевой ставки ЦБ и сезонную активность студентов.
Об этом сообщает РИА "ФедералПресс" со ссылкой на экспертов рынка.
Основатель проекта "БезПосредников.ру" Роман Капранчиков отметил, что за последние полтора года аренда существенно подорожала, особенно в крупных городах России, где рост составил в среднем 44%, а в некоторых регионах — свыше 80%.
Капранчиков также добавил, что скачки арендных ставок связаны с ростом ключевой ставки, что затрудняет получение ипотеки и влияет на рынок аренды.
По его мнению, в ближайшее время аренда может подорожать ещё на 10%.
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