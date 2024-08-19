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Капранчиков: рынок аренды жилья ожидает повышение цен
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Скоро будет не по карману: аренда жилья в России взлетит до небес уже осенью

Капранчиков: рынок аренды жилья ожидает повышение цен

Аренда жилья может вырасти осенью 2024 года по ряду причин, включая отмену льготных ипотечных программ, повышение ключевой ставки ЦБ и сезонную активность студентов.

Об этом сообщает РИА "ФедералПресс" со ссылкой на экспертов рынка.

Основатель проекта "БезПосредников.ру" Роман Капранчиков отметил, что за последние полтора года аренда существенно подорожала, особенно в крупных городах России, где рост составил в среднем 44%, а в некоторых регионах — свыше 80%.

Капранчиков также добавил, что скачки арендных ставок связаны с ростом ключевой ставки, что затрудняет получение ипотеки и влияет на рынок аренды.

По его мнению, в ближайшее время аренда может подорожать ещё на 10%.

Фото: unsplash.com/ jordi_catalonia(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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