Шокирующий рост: Цена за аренду "однушки" в Москве взлетела почти на 40% с весны

В Москве наблюдается резкий рост цен на аренду однокомнатных квартир. Исследование, проведённое "Агентством инвестиций в недвижимость Москвы", показало, что с весны текущего года цены на аренду "однушек" выросли на 38,2%.
В сентябре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице достигла 69,5 тысяч рублей в месяц, что на 19,2 тысяч рублей больше, чем в марте. Наибольший рост цен был зафиксирован в Северо-Западном административном округе (СЗАО), где цена аренды "однушек" выросла на 45,5% и достигла 80 тысяч рублей в месяц.
В других округах Москвы рост цен был менее заметным. Например, в Троицком административном округе (ТАО) цены на аренду "однушек" выросли наименее заметно, и сейчас составляют 35 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, исследование показало, что количество доступных для аренды однокомнатных квартир в Москве сокращается. С марта число таких объектов на рынке снизилось на 27,5% и теперь составляет 2,5 тысячи лотов. Это может указывать на то, что спрос на аренду жилья в Москве превышает предложение.
Фото: Wikimedia Commons/ Strelkakb (Creative Commons 4.0)
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