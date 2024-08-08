Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
В Томском политехническом университете создали катализатор будущего
  1. Главная
  2. Наука

Исследователи разработали катализатор, который может стать основой будущего

В Томском политехническом университете создали катализатор будущего

Ученые Томского политехнического университета, совместно с коллегами из Китая, создали эффективный катализатор для получения водорода.

В последние годы водород все больше привлекает внимание как потенциальный источник энергии благодаря своим многочисленным преимуществам перед ископаемыми топливами. Он является самым распространенным элементом во Вселенной, и его производство можно связать с возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, при сжигании водорода образуется только вода — экологически чистый побочный продукт, что подчеркивают специалисты из Томского политехнического университета (ТПУ). Тем не менее, промышленное получение этого газа связано с высокими затратами и определенными рисками, как отмечают эксперты. Эффективная генерация водорода в промышленных масштабах осуществляется с помощью электролиза, в ходе которого молекулы воды расщепляются под воздействием электрического тока. Однако для этого процесса необходим катализатор — вещество, снижающее энергозатраты. Наивысшую каталитическую активность при электролизе воды демонстрируют дорогостоящие металлы платиновой группы.

В качестве альтернативы традиционным драгоценным катализаторам, исследователи из ТПУ и Цзилиньского университета (Китай) создали доступный катализатор для электролиза воды на основе карбида молибдена, который, по их утверждению, в семь раз превосходит по стойкости существующие модели. "Мы разработали конструкцию, представляющую собой оксид молибдена, расположенный на поверхности карбида молибдена, который интегрирован в графитовую матрицу с добавлением атомов азота.

Синтез нового катализатора является простым и энергоэффективным по сравнению с существующими аналогами. Он сохраняет свою стабильность в течение 15 дней, тогда как аналогичные катализаторы выходят из строя всего через 50 часов работы," — рассказала одна из авторов исследования, научный сотрудник лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ Юлия Васильева.

В качестве альтернативы традиционным драгоценным катализаторам, исследователи из ТПУ и Цзилиньского университета (Китай) создали доступный катализатор для электролиза воды на основе карбида молибдена, который, по их утверждению, в семь раз превосходит по стойкости существующие модели. "Мы разработали конструкцию, представляющую собой оксид молибдена, расположенный на поверхности карбида молибдена, который интегрирован в графитовую матрицу с добавлением атомов азота. Синтез нового катализатора является простым и энергоэффективным по сравнению с существующими аналогами. Он сохраняет свою стабильность в течение 15 дней, тогда как аналогичные катализаторы выходят из строя всего через 50 часов работы," - рассказала одна из авторов исследования, научный сотрудник лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ Юлия Васильева.

В будущем специалисты планируют улучшить характеристики нового катализатора и продолжить поиск более эффективных составов.

Фото: Wikimedia Commons / Own work, Diener electronic GmbH + Co KG, (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Газпром увеличил на 3% подачу газа в Евросоюз через станцию Суджа

Газпром увеличил на 3% подачу газа в Евросоюз через станцию Суджа

Объемы перекачки голубого топлива в Евросоюз транзитом через газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную в Курской области ПАО Газпром нарастил на 3% по сравнению с поставками сутками ранее, сообщает официальный представитель компании.

Читать полностью
Скончалась экс-руководитель Youtube Сьюзан Воджицки

Скончалась экс-руководитель Youtube Сьюзан Воджицки

Бывшая руководитель Youtube Сьюзан Воджицки, в гараже которой создали Google, скончалась от онкологии в возрасте 56 лет. В последние два года она боролась с раком лёгких и оставила работу в it-гиганте.

Читать полностью

Общество

Катя Лель призналась, что её дочь пока не планирует становиться певицей

Катя Лель призналась, что её дочь пока не планирует становиться певицей

Певица Катя Лель сообщила, что её дочь Эмилия пока не планирует начинать музыкальную карьеру.

Читать полностью
Любовь Успенская заявила о желании найти донора яйцеклетки, чтобы стать матерью

Любовь Успенская заявила о желании найти донора яйцеклетки, чтобы стать матерью

Известная певица Любовь Успенская в 2019 году шокировала своих поклонников неожиданным признанием — она снова хочет стать матерью

Читать полностью

Новости