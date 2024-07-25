Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на форуме "Здоровое общество", привлек внимание к серьезным последствиям недостаточного сна для здоровья населения. По его словам, индивиды, спящие менее шести часов в сутки, подвергаются значительно большему риску преждевременной смерти.

Министр подчеркнул, что у людей с таким режимом сна вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает почти в полтора раза. Кроме того, он отметил, что у тех, кто спит менее пяти часов ежедневно, риск ожирения увеличивается на 50%.

Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, проведенному в мае 2023 года, почти половина россиян испытывает недостаток сна четыре дня в неделю. Каждый третий участник опроса, страдающий от недосыпания, признался, что его производительность труда в такие дни снижается более чем наполовину по сравнению с днями полноценного отдыха.

Исследование также выявило, что проблема недосыпания особенно актуальна для возрастной группы 35-44 лет, где она затрагивает почти 60% респондентов. Интересно, что среди женщин эта проблема встречается чаще, чем среди мужчин.

Основными причинами недостаточного сна участники опроса назвали вечерний досуг, включая чтение и игры, проблемы со здоровьем, а также необходимость работать или учиться сверхурочно. Эти факторы существенно влияют на качество и продолжительность сна россиян, что в свою очередь может иметь серьезные последствия для их здоровья и благополучия.

Фото: From Wikimedia Commons/ Tony Lam Hoang (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)