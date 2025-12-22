Неделя начнётся с удара по самочувствию: магнитные бури вмешаются в последние рабочие дни декабря

Начало предпоследней рабочей недели декабря может оказаться непростым для метеочувствительных людей: геомагнитная обстановка будет нестабильной, а магнитные бури напомнят о себе уже в первые дни. Об этом сообщает издание "Доктор Питер" со ссылкой на прогноз Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Магнитные бури в начале недели

Уже утром 22 декабря магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии. По расчетам специалистов, к полудню ожидается развитие магнитной бури уровня G1, которая классифицируется как слабая. К вечеру, по прогнозу астрономов, геомагнитная ситуация должна стабилизироваться.

Во вторник, 23 декабря, возмущения сохранятся в утренние часы, однако до полноценной магнитной бури дело не дойдет. Тем не менее фон останется нестабильным, что может отразиться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям космической погоды.

Причина геомагнитных возмущений

Как поясняют специалисты, осложнение обстановки связано с воздействием крупной корональной дыры на Солнце. Именно такие образования становятся источником потоков быстрого солнечного ветра, который достигает Земли.

"Быстрый солнечный ветер, распространяющийся в плоскости планет, в том числе воздействующий на Землю, приходит в основном из экваториальных частей корональных дыр", — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

По словам ученых, прогноз на ближайшие дни остается неустойчивым. Возможны как умеренные возмущения, так и более продолжительные магнитные бури уровня G2, если к планете дойдут плотные потоки плазмы из активных зон корональной дыры.

Что ждать в конце декабря и на Новый год

Предварительные расчеты показывают, что следующая магнитная буря может произойти 30 декабря. Ее интенсивность пока оценивается как слабая — на уровне G1, однако прогноз может быть скорректирован.

31 декабря магнитосфера, по оценке астрономов, будет возмущенной, но без перехода в фазу бури. Уже 1 января геомагнитная обстановка должна стабилизироваться. В период новогодних каникул серьезных возмущений не ожидается: небольшой всплеск возможен 9 января, затем 17-19 января, а следующую бурю прогнозируют только на 20 января.

Эксперты подчеркивают, что долгосрочные прогнозы космической погоды могут меняться, поэтому рекомендуют следить за обновлениями.