Телефон на морозе
© Мария Круглова is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:25

Неделя без больших снегопадов, но с сюрпризами: Приморье получит похолодание ниже нормы

Рабочая неделя в Приморском крае пройдёт без серьёзных осадков, но с заметными температурными колебаниями, включая периоды похолодания ниже климатической нормы. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные Примгидрометцентра. Синоптики отмечают, что наряду с отрицательными температурными аномалиями в отдельные дни возможны и кратковременные потепления.

Морозное начало недели

Предстоящая ночь в регионе ожидается одной из самых холодных. Местами пройдёт небольшой и умеренный снег, при этом температурный фон существенно различается по районам. Самые сильные морозы прогнозируются на северо-востоке Приморья, где столбики термометров опустятся до -32…-37 °C.

В центральных районах края и континентальной части восточного Приморья температура составит -22…-30 °C. На остальной территории ночные значения будут мягче — от -11 до -19 °C. Днём станет прохладнее, чем накануне: по краю ожидается -11…-17 °C, а на юге и побережье — -5…-10 °C.

Температурные колебания в середине недели

В среду, 14 января, ночные морозы усилятся до -17…-26 °C, однако на северо-востоке, напротив, немного ослабнут и составят -27…-32 °C. Дневная температура будет держаться в пределах -7…-14 °C, а на севере края — до -15…-18 °C.

В четверг синоптики прогнозируют потепление. Ночное выхолаживание уменьшится на 2-5 градусов, за исключением центрального Приморья, где минимальные температуры понизятся. Днём воздух прогреется до -10…-16 °C, а на побережье — до -3…-9 °C.

Новый виток холода и ситуация во Владивостоке

В пятницу ожидается очередное похолодание под влиянием гребня антициклона. Самые низкие ночные температуры прогнозируются в горных районах — до -30…-37 °C. На побережье и юго-востоке будет теплее — -12…-19 °C, в остальных районах — -22…-28 °C. Дневной прогрев останется на уровне четверга.

Во Владивостоке температурный фон будет более стабильным. Самые тёплые ночи ожидаются 13 и 15 января (-13…-16 °C), а самые холодные — 14 и 16 января (-16…-19 °C). Днём температура в течение недели составит -9…-14 °C. Небольшой снег возможен в ночь на 13 января, ожидается около 1 мм осадков и прирост снежного покрова до 1,5 см.

Последствия снегопада и работа коммунальных служб

Синоптики напоминают, что снегопад 11 января стал для Владивостока аномальным: за сутки выпало 12 мм осадков, что соответствует месячной норме января. Последний сопоставимый случай фиксировался в 2006 году, когда за день выпало 15 мм снега, однако тогда ветер был слабее — 23 м/с против 30 м/с в этом году.

Глава городского округа Константин Шестаков ранее сообщил, что на полную ликвидацию последствий снегопада потребуется до пяти дней. Муниципальные службы планируют расчистить дороги в течение трёх дней, тогда как уборка тротуаров займёт больше времени.

