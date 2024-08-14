Журнал New Lines сообщает, что в ходе недавнего наступления на Курскую область ВСУ задействовали недавно мобилизованных солдат без боевого опыта. По информации издания, для некоторых из них эта атака стала первым боевым испытанием.
Наступление ВСУ началось 6 августа в 5:30 утра, но было остановлено российскими войсками. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника и выходом на государственную границу.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин назвал действия Киева провокацией и подчеркнул, что противник получит достойный ответ. Все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.
Фото: Wikimedia Commons/ https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=17543@morfVideoAudioFile, минобороны.рф, (Creative Commons Attribution 4.0 International. )
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