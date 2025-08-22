Урожай нектаринов в Крыму под ударом: спасут ли аграриев 400 миллионов рублей

В Крыму стартовал сезон сбора нектаринов. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики, в этом году урожай предстоит собрать с площади более 1 300 гектаров. Однако аграрии готовятся к тому, что показатели окажутся ниже прошлогодних.

Урожай под ударом погоды

По прогнозам, валовый сбор культуры снизится на 18–25% от нормы. Причина — возвратные заморозки и засушливая погода, которые ударили по плодовым садам. Несмотря на это, регион остаётся одним из ключевых центров садоводства на юге страны, где активно выращивают персики, абрикосы и нектарины.

Государственная поддержка садоводов

Чтобы минимизировать последствия климатических факторов и поддержать аграриев, государство увеличивает финансирование отрасли.

На развитие садоводства в 2025 году выделят около 400 млн рублей .

Более 190 млн рублей направят на компенсацию расходов по уходу за молодыми садами.

Такие меры помогают фермерам не только стабилизировать производство, но и закладывать новые плодовые насаждения.

Почему это важно

Нектарины из Крыма ценятся за вкус и качество, а спрос на местные фрукты стабильно высок. Поддержка отрасли позволяет республике развивать внутренний рынок, снижать зависимость от импортных поставок и сохранять рабочие места в сельских районах.

Несмотря на непростые погодные условия, крымские сады продолжат обеспечивать россиян свежими фруктами, а долгосрочные вложения в отрасль делают ставку на устойчивость и развитие.