Нектарины
© commons.wikimedia.org by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom is licensed under CC BY 2.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:02

Урожай нектаринов в Крыму под ударом: спасут ли аграриев 400 миллионов рублей

В Крыму начался сбор нектаринов

В Крыму стартовал сезон сбора нектаринов. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики, в этом году урожай предстоит собрать с площади более 1 300 гектаров. Однако аграрии готовятся к тому, что показатели окажутся ниже прошлогодних.

Урожай под ударом погоды

По прогнозам, валовый сбор культуры снизится на 18–25% от нормы. Причина — возвратные заморозки и засушливая погода, которые ударили по плодовым садам. Несмотря на это, регион остаётся одним из ключевых центров садоводства на юге страны, где активно выращивают персики, абрикосы и нектарины.

Государственная поддержка садоводов

Чтобы минимизировать последствия климатических факторов и поддержать аграриев, государство увеличивает финансирование отрасли.

  • На развитие садоводства в 2025 году выделят около 400 млн рублей.

  • Более 190 млн рублей направят на компенсацию расходов по уходу за молодыми садами.

Такие меры помогают фермерам не только стабилизировать производство, но и закладывать новые плодовые насаждения.

Почему это важно

Нектарины из Крыма ценятся за вкус и качество, а спрос на местные фрукты стабильно высок. Поддержка отрасли позволяет республике развивать внутренний рынок, снижать зависимость от импортных поставок и сохранять рабочие места в сельских районах.

Несмотря на непростые погодные условия, крымские сады продолжат обеспечивать россиян свежими фруктами, а долгосрочные вложения в отрасль делают ставку на устойчивость и развитие.

