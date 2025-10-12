Массаж, который нарушает кровоток в мозге: опасная ошибка даже у профессионалов
Массаж обычно воспринимается как безопасная и расслабляющая процедура, однако не все его техники одинаково безобидны. Некоторые методы, особенно связанные с растяжением шеи, могут нести серьёзную опасность для людей с сосудистыми патологиями. Об этом рассказал невролог Дмитрий Хуторов из Lahta Clinic в интервью "Газете.Ru".
Как тракционные техники воздействуют на организм
Тракционный массаж — это приёмы растяжения шейных мышц и позвонков. Такие манипуляции действительно способны снимать спазмы и улучшать кровоток, если выполняются правильно. Однако при неправильной технике или наличии у пациента скрытых сосудистых проблем они могут вызвать тяжёлые последствия.
"При использовании терапевтами тракционных техник массажа шеи существует вероятность провоцирования инсульта у лиц, имеющих предрасположенность к этому состоянию", — предупредил невролог Дмитрий Хуторов.
По словам специалиста, причиной становится резкое изменение кровотока в позвоночных артериях, которые снабжают мозг кислородом.
Почему массаж шеи требует осторожности
Шейный отдел позвоночника — зона, где проходят важные сосуды, питающие головной мозг. Любое чрезмерное давление, растяжение или поворот головы может привести к повреждению стенок сосудов, особенно если человек уже страдает гипертонией, атеросклерозом или остеохондрозом.
Кроме того, во время резких движений существует риск смещения позвонков или микротрещин в артериальных стенках, что при неблагоприятных условиях может закончиться инсультом.
Сравнение: типы массажа и уровень риска
|Тип массажа
|Воздействие
|Риск при сосудистых нарушениях
|Релаксирующий (мягкое поглаживание)
|Улучшает кровообращение, снижает напряжение
|Минимальный
|Классический (разминание, растирание)
|Умеренная нагрузка на мышцы
|Средний
|Тракционный (растяжение, вытяжение)
|Воздействие на позвоночные артерии
|Высокий
|Миофасциальный
|Глубокая проработка тканей
|Средний
|Самомассаж лёгкий
|Контроль силы давления
|Безопасный при отсутствии болезней
Тракционные методики требуют особой подготовки массажиста и предварительной диагностики пациента.
Кому противопоказан массаж шеи
-
людям с гипертонией и частыми скачками давления;
-
при атеросклерозе сосудов;
-
при остеохондрозе с грыжами и протрузиями;
-
при нарушениях свертываемости крови;
-
после черепно-мозговых травм или инсульта.
Даже при лёгких симптомах — головокружении, шуме в ушах, онемении рук — от массажа шеи лучше временно отказаться и пройти обследование у невролога.
Советы шаг за шагом: как безопасно делать массаж шеи
-
Проконсультируйтесь с врачом. Перед курсом массажа важно исключить сосудистые нарушения.
-
Выбирайте квалифицированного специалиста. Уточняйте образование и опыт работы с неврологическими пациентами.
-
Избегайте резких движений. Любые вращения или растяжения должны быть мягкими.
-
Следите за самочувствием. Если во время процедуры появилась боль, головокружение или тошнота — немедленно остановить сеанс.
-
Не делайте массаж сразу после горячей ванны или физнагрузки. В этот момент сосуды особенно чувствительны.
FAQ
Можно ли делать массаж шеи при остеохондрозе?
Да, но только после обследования и у специалиста. Массаж должен быть мягким, без вытяжений.
Почему тракционный массаж может быть опасен?
Потому что он воздействует на позвоночные артерии, и у людей с ослабленными сосудами может спровоцировать их повреждение.
Как часто можно делать массаж шеи?
Здоровым людям — курсами по 10 процедур 1-2 раза в год. При хронических болезнях — по рекомендации врача.
Можно ли делать самомассаж?
Да, но только поверхностный — лёгкое растирание и поглаживание без давления на позвонки.
Какие симптомы после массажа должны насторожить?
Головокружение, тошнота, потемнение в глазах, онемение лица или конечностей — повод сразу обратиться к врачу.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru