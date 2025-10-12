Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Отдых на море
Отдых на море
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:15

Массаж, который нарушает кровоток в мозге: опасная ошибка даже у профессионалов

Невролог Дмитрий Хуторов предупредил, что массаж шеи может спровоцировать инсульт

Массаж обычно воспринимается как безопасная и расслабляющая процедура, однако не все его техники одинаково безобидны. Некоторые методы, особенно связанные с растяжением шеи, могут нести серьёзную опасность для людей с сосудистыми патологиями. Об этом рассказал невролог Дмитрий Хуторов из Lahta Clinic в интервью "Газете.Ru".

Как тракционные техники воздействуют на организм

Тракционный массаж — это приёмы растяжения шейных мышц и позвонков. Такие манипуляции действительно способны снимать спазмы и улучшать кровоток, если выполняются правильно. Однако при неправильной технике или наличии у пациента скрытых сосудистых проблем они могут вызвать тяжёлые последствия.

"При использовании терапевтами тракционных техник массажа шеи существует вероятность провоцирования инсульта у лиц, имеющих предрасположенность к этому состоянию", — предупредил невролог Дмитрий Хуторов.

По словам специалиста, причиной становится резкое изменение кровотока в позвоночных артериях, которые снабжают мозг кислородом.

Почему массаж шеи требует осторожности

Шейный отдел позвоночника — зона, где проходят важные сосуды, питающие головной мозг. Любое чрезмерное давление, растяжение или поворот головы может привести к повреждению стенок сосудов, особенно если человек уже страдает гипертонией, атеросклерозом или остеохондрозом.

Кроме того, во время резких движений существует риск смещения позвонков или микротрещин в артериальных стенках, что при неблагоприятных условиях может закончиться инсультом.

Сравнение: типы массажа и уровень риска

Тип массажа Воздействие Риск при сосудистых нарушениях
Релаксирующий (мягкое поглаживание) Улучшает кровообращение, снижает напряжение Минимальный
Классический (разминание, растирание) Умеренная нагрузка на мышцы Средний
Тракционный (растяжение, вытяжение) Воздействие на позвоночные артерии Высокий
Миофасциальный Глубокая проработка тканей Средний
Самомассаж лёгкий Контроль силы давления Безопасный при отсутствии болезней

Тракционные методики требуют особой подготовки массажиста и предварительной диагностики пациента.

Кому противопоказан массаж шеи

  • людям с гипертонией и частыми скачками давления;

  • при атеросклерозе сосудов;

  • при остеохондрозе с грыжами и протрузиями;

  • при нарушениях свертываемости крови;

  • после черепно-мозговых травм или инсульта.

Даже при лёгких симптомах — головокружении, шуме в ушах, онемении рук — от массажа шеи лучше временно отказаться и пройти обследование у невролога.

Советы шаг за шагом: как безопасно делать массаж шеи

  1. Проконсультируйтесь с врачом. Перед курсом массажа важно исключить сосудистые нарушения.

  2. Выбирайте квалифицированного специалиста. Уточняйте образование и опыт работы с неврологическими пациентами.

  3. Избегайте резких движений. Любые вращения или растяжения должны быть мягкими.

  4. Следите за самочувствием. Если во время процедуры появилась боль, головокружение или тошнота — немедленно остановить сеанс.

  5. Не делайте массаж сразу после горячей ванны или физнагрузки. В этот момент сосуды особенно чувствительны.

FAQ

Можно ли делать массаж шеи при остеохондрозе?
Да, но только после обследования и у специалиста. Массаж должен быть мягким, без вытяжений.

Почему тракционный массаж может быть опасен?
Потому что он воздействует на позвоночные артерии, и у людей с ослабленными сосудами может спровоцировать их повреждение.

Как часто можно делать массаж шеи?
Здоровым людям — курсами по 10 процедур 1-2 раза в год. При хронических болезнях — по рекомендации врача.

Можно ли делать самомассаж?
Да, но только поверхностный — лёгкое растирание и поглаживание без давления на позвонки.

Какие симптомы после массажа должны насторожить?
Головокружение, тошнота, потемнение в глазах, онемение лица или конечностей — повод сразу обратиться к врачу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Зарема Тен предупредила, что ежедневное использование щелочного мыла разрушает защитный барьер кожи сегодня в 6:17
Мыло против кожи: главный враг чистоты прячется в каждой ванной

Почему привычное щелочное мыло может повредить защитный слой кожи и чем его заменить, чтобы сохранить здоровье и мягкость кожи.

Читать полностью » Матча повышает концентрацию и снижает уровень тревожности — Екатерина Килипко сегодня в 6:08
Трава, что стирает морщины: как японский порошок помогает мозгу, коже и сердцу

Матча — не просто бодрящий напиток, а источник антиоксидантов, который помогает замедлить старение и снизить уровень стресса. Узнайте, как включить этот зелёный порошок в свой рацион.

Читать полностью » Александр Мясников заявил, что диагноз сегодня в 5:13
Каждому второму ставят артроз — и зря: Мясников объяснил, почему это не приговор, а формальность

Почему врач Александр Мясников считает диагноз «артроз первой степени» бессмысленным и чем опасны подобные формулировки для пациентов.

Читать полностью » Минтруд сообщил, что новогодние каникулы 2026 года продлятся с 31 декабря по 9 января сегодня в 4:36
Праздники без границ: почему 12 дней отдыха дают сердцу больше стресса, чем работа

Как сохранить здоровье во время длинных январских выходных и почему важно не сбивать привычный ритм сна и питания — советы кардиолога.

Читать полностью » Офтальмолог Анна Соловей рассказала, как правильно организовать освещение при работе за компьютером сегодня в 3:22
Глаза устают не от компьютера, а от лампы не там: ошибка, которую совершают все

Можно ли работать днём при включённой лампе и не портить зрение? Врач-офтальмолог рассказала, какое освещение действительно безопасно для глаз.

Читать полностью » Анализ на витамин D стали сдавать в семь раз чаще за два года сегодня в 2:19
Солнце в таблетке или мина замедленного действия: как не переборщить с витамином D

Почему важно контролировать уровень витамина D, как правильно сдавать анализ и чем опасен как его дефицит, так и избыток.

Читать полностью » Врач Елена Ревкова предупредила об опасности резкого охлаждения после бани сегодня в 1:15
Русская баня не прощает храбрости: одно движение — и организм уходит в штопор

Почему обливание ледяной водой после парной может закончиться инсультом, и как правильно охлаждаться, чтобы баня приносила только пользу.

Читать полностью » Ортопед Владимир Барашкин рассказал, как боли у детей связаны с нарушениями позвоночника сегодня в 0:12
Каждая парта пишет историю спины: как школьные привычки калечат позвоночник

Как понять, что у ребёнка проблемы со спиной, и какие привычки помогут сформировать здоровый позвоночник — советы врачей и экспертов Ormatek.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Porsche: трасса в новом центре в Сингапуре пройдёт прямо через здание
Технологии
После обновления One UI 8 смартфоны Samsung перестают включаться и зависают на логотипе
Питомцы
Белый медведь и коала оказались под угрозой вымирания из-за изменения климата
Авто и мото
Chery Tiggo 9, Jaecoo J8 и Rox 01 признаны самыми устойчивыми к ржавчине SUV
Спорт и фитнес
Тренировка Наташи Оушен помогает развить силу и гибкость без спортзала
Красота и здоровье
Пигменты из пищи и напитков разрушают эмаль и темнят зубы
Садоводство
Выгонка луковичных обеспечивает раннее цветение при контроле освещения
Спорт и фитнес
Мари Пурвис из Nike представила домашнюю тренировку без оборудования
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet