Массаж, который нарушает кровоток в мозге: опасная ошибка даже у профессионалов

Массаж обычно воспринимается как безопасная и расслабляющая процедура, однако не все его техники одинаково безобидны. Некоторые методы, особенно связанные с растяжением шеи, могут нести серьёзную опасность для людей с сосудистыми патологиями. Об этом рассказал невролог Дмитрий Хуторов из Lahta Clinic в интервью "Газете.Ru".

Как тракционные техники воздействуют на организм

Тракционный массаж — это приёмы растяжения шейных мышц и позвонков. Такие манипуляции действительно способны снимать спазмы и улучшать кровоток, если выполняются правильно. Однако при неправильной технике или наличии у пациента скрытых сосудистых проблем они могут вызвать тяжёлые последствия.

"При использовании терапевтами тракционных техник массажа шеи существует вероятность провоцирования инсульта у лиц, имеющих предрасположенность к этому состоянию", — предупредил невролог Дмитрий Хуторов.

По словам специалиста, причиной становится резкое изменение кровотока в позвоночных артериях, которые снабжают мозг кислородом.

Почему массаж шеи требует осторожности

Шейный отдел позвоночника — зона, где проходят важные сосуды, питающие головной мозг. Любое чрезмерное давление, растяжение или поворот головы может привести к повреждению стенок сосудов, особенно если человек уже страдает гипертонией, атеросклерозом или остеохондрозом.

Кроме того, во время резких движений существует риск смещения позвонков или микротрещин в артериальных стенках, что при неблагоприятных условиях может закончиться инсультом.

Сравнение: типы массажа и уровень риска