Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Массажный пистолет
Массажный пистолет
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:19

Всего одна минута — и шея с плечами перестанут ныть

Врач-массажист Рафаэль Багаутдинов назвал упражнение для снятия напряжения в шее и плечах

Мышечное напряжение в области шеи и плеч знакомо многим, особенно тем, кто проводит долгие часы за компьютером. Простое упражнение поможет быстро снять дискомфорт, рассказал врач-массажист Рафаэль Багаутдинов в интервью Men Today.

Упражнение для снятия напряжения

"Сведите лопатки. Поднимите плечи, но не втягивайте шею. Задержитесь в этом положении на минуту. Расслабьте плечи", — пояснил Багаутдинов.

Такое упражнение можно выполнять прямо сидя за рабочим столом. Оно помогает активировать мышцы верхней части спины и снять зажимы в шейно-плечевой зоне.

Как усилить эффект

"Удержать такое положение может быть непросто. Однако действительно поможет расслабиться, если вы сначала перенапряжёте эти мышцы, а после немного растянете. Для этого надо сделать круг плечами и выполнить наклоны головы в разные стороны", — добавил массажист.

Комбинация напряжения и последующего растяжения даёт быстрый результат: мышцы становятся мягче, улучшается кровообращение, снижается чувство скованности.

Почему это важно

Регулярные упражнения для шеи и плеч особенно актуальны для офисных работников. Длительное сидение в статичной позе приводит к хроническому перенапряжению, которое может вызывать головные боли, ухудшение осанки и общее чувство усталости. Несколько минут разминки в течение дня помогают сохранить здоровье и работоспособность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнения для широчайших мышц спины: подтягивания, тяга и комплексный тренинг сегодня в 3:35

Три упражнения, без которых спина не станет широкой

Эволюция подарила человеку мощные широчайшие мышцы. Разбираем их анатомию, биомеханику и лучшие упражнения для создания V-образной спины.

Читать полностью » Упражнения с Jawzrsize могут вызвать смещение зубов — стоматолог Чарльз Сутера сегодня в 3:10

Устройство обещает чёткий овал лица, а приносит совсем другой результат

Устройства для тренировки челюсти обещают идеальный овал лица. Но эксперты предупреждают: результат может оказаться совсем не таким, как ждут пользователи.

Читать полностью » Эксперты назвали упражнения, которые эффективно развивают ягодичные мышцы сегодня в 2:22

Эти движения заменяют сотни приседаний: ягодицы включаются сразу

Как правильно включить ягодичные мышцы в работу и какие упражнения помогут почувствовать их даже без веса — анатомия, функции и практические советы.

Читать полностью » Тренировка для ног с гантелями: лучшие упражнения для бёдер и ягодиц сегодня в 2:10

Бёдра и ягодицы меняются быстрее, чем кажется — главное знать эти движения

Подобрать упражнения для стройных бёдер и сильных ягодиц проще, чем кажется. Эти движения превратят любую тренировку в эффективный комплекс.

Читать полностью » Роль средней ягодичной мышцы: стабилизация таза и работа ног сегодня в 1:12

Приседания не спасут: какая мышца портит выносливость и силу ног

Средняя ягодичная мышца влияет не только на форму ягодиц, но и на устойчивость тела. Как её правильно тренировать и какие упражнения самые эффективные?

Читать полностью » Отжимания укрепляют грудные мышцы и трицепсы — тренер Кертис Уильямс сегодня в 1:10

Что произойдёт с мышцами, если делать всего 5 идеальных отжиманий

Узнайте, как правильно выполнять отжимания, избежать ошибок и перейти к более сложным вариантам, укрепив мышцы и сохранив здоровье.

Читать полностью » Кристин Торде назвала пять упражнений с эспандером для мышц кора сегодня в 0:10

Домашний эспандер против боли в спине: неожиданный эффект простых упражнений

Простая резинка способна заменить гантели и тренажёры. Этот комплекс упражнений с эспандером прокачает пресс и сделает тренировку заметно эффективнее.

Читать полностью » Инструктор групповых программ объяснила, как прокачать ноги без приседаний вчера в 23:27

Приседания — не обязательны: как собрать мощный день ног по-другому

Приседать необязательно: этот план из 4 упражнений прожжёт ноги и ягодицы, прокачает корпус и поднимет пульс — а заодно разнообразит рутину без боли в коленях.

Читать полностью »

Новости
Наука

Тайны испанской пещеры: артефакты раскрывают жизнь первых людей в Европе 36 000 лет назад
Питомцы

Учёные напомнили о роли режима и игр в формировании поведения собак
Еда

Десерт из чернослива с орехами в сметане готовится быстро и просто
Технологии

TikTok сообщил о 200 млн пользователей в Европе
Красота и здоровье

Названы 5 устаревших анализов крови, которые пора заменить на более современные
Дом

Домашняя паста-машина позволяет готовить свежую пасту экономично
Красота и здоровье

Врачи назвали головную боль напряжения самым распространённым типом головной боли
Садоводство

Бургундская жидкость: как приготовить чудо-средство от мучнистой росы осенью — пошаговый рецепт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet