Всего одна минута — и шея с плечами перестанут ныть

Мышечное напряжение в области шеи и плеч знакомо многим, особенно тем, кто проводит долгие часы за компьютером. Простое упражнение поможет быстро снять дискомфорт, рассказал врач-массажист Рафаэль Багаутдинов в интервью Men Today.

Упражнение для снятия напряжения

"Сведите лопатки. Поднимите плечи, но не втягивайте шею. Задержитесь в этом положении на минуту. Расслабьте плечи", — пояснил Багаутдинов.

Такое упражнение можно выполнять прямо сидя за рабочим столом. Оно помогает активировать мышцы верхней части спины и снять зажимы в шейно-плечевой зоне.

Как усилить эффект

"Удержать такое положение может быть непросто. Однако действительно поможет расслабиться, если вы сначала перенапряжёте эти мышцы, а после немного растянете. Для этого надо сделать круг плечами и выполнить наклоны головы в разные стороны", — добавил массажист.

Комбинация напряжения и последующего растяжения даёт быстрый результат: мышцы становятся мягче, улучшается кровообращение, снижается чувство скованности.

Почему это важно

Регулярные упражнения для шеи и плеч особенно актуальны для офисных работников. Длительное сидение в статичной позе приводит к хроническому перенапряжению, которое может вызывать головные боли, ухудшение осанки и общее чувство усталости. Несколько минут разминки в течение дня помогают сохранить здоровье и работоспособность.