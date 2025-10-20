Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Компьютерная шея
Компьютерная шея
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:29

Шея не прощает сидячей жизни: врачи предупредили о болезни, которая подкрадывается незаметно

Современная осанка: как гаджеты и офисная работа разрушают шею

Боль и скованность в шее стали спутниками современного человека. Врачи всё чаще называют шейный остеохондроз "болезнью положения" - он развивается не внезапно, а годами, из-за малоподвижности, постоянной работы за компьютером и неправильной осанки. По словам врача-реабилитолога Алексея Парамонова, простые наклоны и мягкая растяжка шеи способны стать самой доступной профилактикой этого заболевания.

"Даже 5-10 минут статического наклона головы создают для позвоночника нагрузку, сопоставимую с переносом нескольких килограммов на шее", — пояснил врач-реабилитолог Алексей Парамонов.

Почему шея страдает первой

Современный человек проводит часы в одной и той же позе: за рулём, перед монитором, с телефоном в руках. При этом голова наклонена вперёд, а мышцы шеи находятся в постоянном напряжении. В результате нагрузка на позвоночник увеличивается в несколько раз.

Привычная поза Последствие
Работа за компьютером с опущенной головой Пережатие сосудов, усталость глаз, головные боли
Просмотр смартфона Перенапряжение мышц шеи и плеч
Сутулость при сидении Нарушение осанки, деформация позвоночных дисков

Боль и скованность в шее стали спутниками современного человека. Врачи всё чаще называют шейный остеохондроз "болезнью положения" - он развивается не внезапно, а годами, из-за малоподвижности, постоянной работы за компьютером и неправильной осанки. По словам врача-реабилитолога Алексея Парамонова, простые наклоны и мягкая растяжка шеи способны стать самой доступной профилактикой этого заболевания.

"Даже 5-10 минут статического наклона головы создают для позвоночника нагрузку, сопоставимую с переносом нескольких килограммов на шее", — пояснил врач-реабилитолог Алексей Парамонов.

Почему шея страдает первой

Современный человек проводит часы в одной и той же позе: за рулём, перед монитором, с телефоном в руках. При этом голова наклонена вперёд, а мышцы шеи находятся в постоянном напряжении. В результате нагрузка на позвоночник увеличивается в несколько раз.

Привычная поза Последствие
Работа за компьютером с опущенной головой Пережатие сосудов, усталость глаз, головные боли
Просмотр смартфона Перенапряжение мышц шеи и плеч
Сутулость при сидении Нарушение осанки, деформация позвоночных дисков

Мини-комплекс для профилактики

  1. Наклоны головы вперёд. Подбородок плавно тянется к груди, без рывков.

  2. Повороты головы. Медленно поверните голову влево и вправо, взгляд фиксируйте на линии плеча.

  3. Наклоны к плечам. Ухо тянется к плечу, плечи при этом не поднимаются.

  4. Круговые вращения. Двигайтесь плавно, без запрокидывания головы.

  5. Упражнение с сопротивлением. Ладонь упирается в лоб или висок, шея напрягается 3-4 секунды, затем расслабляется.

Каждое движение выполняется по 5-7 раз, без боли и усилия. После разминки можно сделать лёгкий самомассаж воротниковой зоны — он усиливает кровоток и расслабляет мышцы.

"Даже короткая растяжка улучшает питание тканей и снижает давление на диски. Это простое действие, которое не требует оборудования, но даёт мощный профилактический эффект", — отметил Парамонов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Делать упражнения через боль.
    Последствие: Микротравмы, воспаление и усиление симптомов.
    Альтернатива: Выполнять движения мягко, с постепенным увеличением амплитуды.

  • Ошибка: Делать резкие круговые вращения головы.
    Последствие: Риск смещения позвонков.
    Альтернатива: Ограничить амплитуду, особенно при головокружении.

  • Ошибка: Заниматься от случая к случаю.
    Последствие: Мышцы теряют "память" уже через неделю.
    Альтернатива: Ежедневная привычка — 10 минут утром или в перерывах на работе.

  • Ошибка: Игнорировать осанку.
    Последствие: Даже при гимнастике позвоночник продолжает деформироваться.
    Альтернатива: Контролировать положение спины во время сидения и ходьбы.

Что делать, если шея уже болит

При выраженной боли, головокружении или защемлении нерва упражнения выполнять нельзя. В таких случаях необходима консультация невролога или врача-реабилитолога. Только специалист определит, какие движения допустимы, и назначит лечение.

После снятия острой фазы постепенно подключаются щадящие упражнения и физиотерапия.

Мифы и правда

Миф: Остеохондроз развивается только у пожилых.
Правда: Первые признаки появляются уже после 25 лет при сидячем образе жизни.

Миф: При болях нужно полностью исключить движение.
Правда: После снятия острого периода гимнастика ускоряет восстановление.

Миф: Растяжка бесполезна без силовых упражнений.
Правда: Для шеи достаточно мягких движений и регулярности, чтобы предотвратить дегенерацию дисков.

Интересные факты

  1. При наклоне головы на 45° нагрузка на шейный отдел увеличивается до 20 кг.

  2. Остеохондроз диагностируется у 8 из 10 офисных работников старше 30 лет.

  3. Всего 10 минут разминки способны снизить мышечное напряжение на 60%.

Исторический контекст

Врачебные практики профилактической гимнастики появились ещё в СССР: упражнения для шеи входили в комплекс лечебной физкультуры (ЛФК) для профилактики "офисных болезней". Сегодня эти принципы вновь востребованы — сидячая работа и постоянное использование гаджетов сделали профилактику остеохондроза частью современной медицины.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Брекеты могут повредиться при откусывании твёрдых овощей и фруктов — ортодонт Ирина Аксенова сегодня в 9:33
Хруст, треск и карамель под запретом: что нельзя делать с брекетами, чтобы не испортить лечение

Ортодонт Ирина Аксенова рассказала, какие продукты опасны для брекетов, почему стоит отказаться от сладостей и как защитить зубы во время спорта.

Читать полностью » Доктор Елена Смирнова рассказала о раннем подъёме заболеваемости ОРВИ сегодня в 9:30
Россия на пороге эпидемии: врачи предупредили о раннем всплеске гриппа и ОРВИ

Врач Елена Смирнова предупреждает: в ноябре возможен всплеск гриппа. Как подготовиться, где сделать прививку и какие меры защиты действительно работают — читайте в материале.

Читать полностью » Амурская область предложила врачам до 2 млн рублей за переезд в село сегодня в 9:15
Два миллиона за работу в селе: Амурская область открыла набор врачей по федеральной программе

Амурская область приглашает врачей и фельдшеров по федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Участники могут получить до 2 миллионов рублей и поддержку при переезде.

Читать полностью » Гастроэнтеролог объяснила, как сделать роллы безопаснее для здоровья сегодня в 8:48
Любите роллы? Врачи предупредили: "Филадельфия" может быть опаснее фастфуда

Популярные роллы «Филадельфия» нельзя назвать здоровой пищей — гастроэнтеролог объяснила, почему они вредят желудку и как выбрать безопасную альтернативу.

Читать полностью » Глаза помогают заподозрить высокий холестерин по изменениям век и радужки — офтальмолог Сая Нагори сегодня в 8:33
Глаза всё помнят, даже жир: офтальмолог рассказала, какие изменения сигналят о проблемах с сосудами

Жёлтые пятна вокруг глаз и светлые кольца на роговице — не просто косметическая мелочь. Узнайте, как глаза помогают распознать высокий уровень холестерина.

Читать полностью » Доктор наук Наталья Орлова: грипп — это лишь одна из форм ОРВИ сегодня в 8:32
ОРЗ, ОРВИ или грипп: врачи объяснили, как отличить простуду от опасной инфекции

Профессор Наталья Орлова объяснила, чем отличаются ОРЗ, ОРВИ и грипп, как их распознать и какие прививки помогут пережить сезон простуд без осложнений.

Читать полностью » В России вводят новые правила изъятия водительских прав по состоянию здоровья сегодня в 8:16
Медкарта под контролем ГАИ: с 2027 года водители рискуют лишиться прав из-за диагноза

С марта 2027 года ГАИ получит доступ к медицинской базе Минздрава и сможет временно изымать права у водителей с противопоказаниями. Что изменится и какие болезни станут причиной запрета — разбираемся.

Читать полностью » Эндокринолог Зухра Павлова: прикосновения нужны нам с рождения сегодня в 7:50
Объятия сильнее таблеток: как прикосновения снижают стресс и укрепляют иммунитет

Учёные доказали: объятия снижают давление, улучшают настроение и продлевают жизнь. Почему этот простой жест действует сильнее лекарств — рассказывают врачи и психологи.

Читать полностью »

Новости
Наука
Археологи в Германии нашли римский кенотаф элиты в Баварии — Волькертсхофен
Красота и здоровье
Ацетальдегид против ДНК: врач раскрыла скрытую опасность спиртного
Туризм
Эксперты рассказали, как занять ребёнка дошкольного возраста во время полёта
Садоводство
Микроклевер и овсяница названы оптимальной смесью для приствольных кругов яблонь
Авто и мото
Современные мотобаты используют мотоциклы BMW, Yamaha и KTM с мощностью до 160 л. с.
Садоводство
Ленивое компостирование разрушает структуру почвы и тормозит рост культур — агрономы
Технологии
Сара Бонд заявила, что цену на ROG Xbox Ally X установила Asus, а не Microsoft
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, какие упражнения подходят женщинам после 50 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet