Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поза Сфинкса в йоге
Поза Сфинкса в йоге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:32

Офис убивает осанку: простые упражнения, которые спасут от боли в шее

Врач восстановительной медицины Павел Очеретин показал упражнения для снятия боли в шее

Современный человек проводит за компьютером по 8-10 часов в день — в офисе, дома, в транспорте. И хотя технология шагнула далеко вперёд, человеческое тело к такой неподвижности не приспособлено. Одной из самых частых жалоб офисных работников становится боль в шее - но избавить от неё можно без лекарств и врачей, если знать несколько простых упражнений.

О том, как снять напряжение и предотвратить хронический дискомфорт, рассказал врач восстановительной медицины Павел Очеретин.

"Также можно поставить руки на дверной косяк, сделать шаг вперед, чувствуя натяжение, постоять 30 секунд. Каждое упражнение необходимо повторять несколько раз в течение дня", — добавил Очеретин.

Почему шея страдает от сидячей работы

Длительное пребывание в одной позе, особенно при работе за ноутбуком, приводит к перенапряжению шейно-плечевого отдела. Когда человек сутулится, опуская подбородок к груди, мышцы задней поверхности шеи вынуждены постоянно удерживать голову — весом около 5 килограммов.

Со временем появляются зажимы, головные боли, онемение рук и даже снижение концентрации. Всё это — следствие неправильного положения тела.

"Нельзя замирать на несколько часов в сутулой позе, опустив подбородок к груди", — предупреждает специалист.

Кроме того, малоподвижный образ жизни ухудшает кровообращение, и мышцы перестают получать достаточно кислорода. Итог — хроническое напряжение и ощущение "каменной шеи".

Простые упражнения для снятия боли

"Специалист предложил соединить руки в замок за спиной и тянуть их к полу, слегка приподнимая подбородок", — рассказал Павел Очеретин.

Это базовое упражнение, которое помогает растянуть переднюю поверхность груди и разгрузить шейный отдел. Выполнять его можно даже в офисе — оно занимает меньше минуты, но приносит заметное облегчение.

Ниже — пошаговая инструкция от врача:

  1. "Замок за спиной".
    Соедините руки в замок за спиной, опустите плечи вниз и аккуратно потяните руки к полу, слегка поднимая подбородок. Почувствуйте лёгкое натяжение в передней части шеи и груди.

  2. "Растяжка у двери".
    Встаньте в дверной проём, положите ладони на косяк на уровне плеч. Сделайте шаг вперёд, пока не почувствуете мягкое растяжение в груди. Замрите на 30 секунд и повторите 2-3 раза.

  3. "Повороты головы".
    Медленно поворачивайте голову вправо и влево, не поднимая плеч. Выполняйте 10-15 повторов, контролируя дыхание.

  4. "Круговые движения плечами".
    Поднимите плечи вверх, затем медленно отведите назад и вниз. Сделайте 10 кругов, потом поменяйте направление.

  5. "Подъём подбородка".
    Посмотрите прямо перед собой, потянитесь макушкой вверх, словно кто-то мягко тянет вас за ниточку. Задержитесь на 10 секунд.

Выполнять эти упражнения стоит несколько раз в день — утром, в обед и вечером. Даже короткие "физкультминутки" помогут шее оставаться гибкой и сильной.

Что делать, чтобы боль не возвращалась

Регулярная гимнастика снимает спазм, но для долгосрочного эффекта важно изменить привычки:

  • держите монитор на уровне глаз,

  • каждые 45-60 минут вставайте и разминайтесь,

  • не кладите телефон между ухом и плечом,

  • не спите на слишком высокой подушке.

"Не увлекайтесь фиксирующими воротниками: при длительном ношении они превращают мышцы в безжизненные тряпочки", — напомнил врач.

Фиксирующий воротник допустим только при острой травме или по назначению врача. В остальных случаях он ослабляет мышцы, и шея теряет способность держать голову без поддержки.

Таблица: что помогает при боли в шее, а что усугубляет

Привычка Эффект Альтернатива
Долгое сидение без перерыва Напряжение и боль Делайте разминку каждые 45 минут
Работа с ноутбуком на коленях Перегрузка шеи Используйте подставку или внешний монитор
Частое использование воротников Ослабление мышц Укрепляйте мышцы растяжкой
Горячие компрессы при воспалении Усиление отёка Холод или лёгкий массаж
Езда за рулём без отдыха Скованность Остановки каждые 1-2 часа для разминки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сутулиться и наклоняться к экрану.
    Последствие: перенапряжение мышц и головная боль.
    Альтернатива: держать осанку и ставить монитор на уровень глаз.

  • Ошибка: надеяться, что боль "сама пройдёт".
    Последствие: хронические спазмы и остеохондроз.
    Альтернатива: начинать с лёгкой гимнастики и массажа.

  • Ошибка: спать на высокой подушке.
    Последствие: искривление позвоночника.
    Альтернатива: выбирать ортопедическую подушку средней высоты.

Профилактика — ключ к здоровью шеи

Если работа связана с постоянным сидением, включите разминку в свой распорядок:

  • утром — лёгкая растяжка после сна,

  • в течение дня — упражнения Очеретина,

  • вечером — прогулка или плавание для расслабления мышц.

Хорошо помогает контрастный душ - он улучшает кровообращение и снимает спазмы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правильная техника приседаний улучшает выносливость и укрепляет суставы сегодня в 7:30
Зачем тратить деньги на тренажёры: мощная тренировка для ног и попы, которая заменит весь фитнес-зал

Приседания способны изменить тело без спортзала и тренера. Узнайте, как 10 минут в день сделают ваши ноги стройными, а ягодицы упругими.

Читать полностью » Бег на дорожке не заменяет уличные пробежки: анализ отличий и советов тренеров сегодня в 7:10
Как бороться с монотонностью на беговой дорожке: спасение от скуки внутри тренировки

Бег на дорожке кажется бесконечным испытанием. Узнайте, как превратить скучную тренировку в увлекательный марафон для тела и разума.

Читать полностью » Кофеин помогает использовать жир как источник энергии во время тренировок — мнение учёных сегодня в 6:50
Маленькая таблетка — большое ускорение: как кофеин двигает рекорды

Кофеин способен повысить выносливость и ускорить результаты в спорте. Узнайте, как использовать его правильно, чтобы не навредить организму.

Читать полностью » Парная йога укрепляет мышцы и снижает тревожность — данные инструкторов акройоги сегодня в 6:30
Между небом и землёй: йога, в которой главное — не сила, а доверие

Акройога — это не просто йога, а искусство доверия и равновесия. Узнайте, как парные асаны укрепляют тело и отношения одновременно.

Читать полностью » Хатха и виньяса онлайн: специалисты оценили эффективность домашних занятий сегодня в 6:10
Что скрывают онлайн-курсы йоги: вы не поверите, как легко достичь идеального тела

Онлайн-йога помогает находить баланс, не выходя из дома. Узнайте, где искать лучшие бесплатные уроки и выбрать формат под свои цели.

Читать полностью » Плавание на спине по мнению ортопедов считается безопасным способом укрепления позвоночника сегодня в 5:50
Тело парит, разум отдыхает: стиль плавания, который лечит спину и снимает стресс

Плавание на спине — не просто спорт, а способ расслабиться и укрепить позвоночник. Узнайте, как освоить этот стиль и превратить воду в своего союзника.

Читать полностью » Возвращение к бегу после долгого отдыха: рекомендации ортопедов и инструкторов сегодня в 5:30
Вернулся на трек — а суставы против: как не испортить старт

Перерыв в беге кажется пустяком, но тело думает иначе. Узнайте, какие ошибки совершают те, кто возвращается на дорожку после долгой паузы.

Читать полностью » Домашние комплексы йоги от 5 до 60 минут для всех уровней — мнение инструкторов сегодня в 5:10
Простой способ снизить стресс за 30 минут: йога, которая не требует усилий

Йога стала проще, чем кажется. Узнайте, какие четыре комплекса помогут вам расслабиться, укрепить тело и найти баланс, не выходя из дома.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Для уверенных мужчин больше всего подходят ротвейлеры и кавказские овчарки
Культура и шоу-бизнес
Лиззо обвинена в нарушении авторских прав — Rolling Stone
Красота и здоровье
В России набирает популярность дуркинг как способ восстановления — психиатр Екатерина Кожадей
Авто и мото
Профессор Хэл Сосабовски: бензин сам по себе не взрывается, он лишь горит при наличии кислорода и искры
Туризм
Эксперты рассказали, как сделать полёт безопасным для ребёнка
Спорт и фитнес
Тренер Акулина Бахтурина показала три балетных упражнения для стройных и подтянутых рук
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Шон Пестон назвал пять самых полезных ферментированных продуктов для здоровья кишечника
Садоводство
Названы лучшие способы зимнего хранения клубней георгин — песок, торф и парафин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet