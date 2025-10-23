Офис убивает осанку: простые упражнения, которые спасут от боли в шее
Современный человек проводит за компьютером по 8-10 часов в день — в офисе, дома, в транспорте. И хотя технология шагнула далеко вперёд, человеческое тело к такой неподвижности не приспособлено. Одной из самых частых жалоб офисных работников становится боль в шее - но избавить от неё можно без лекарств и врачей, если знать несколько простых упражнений.
О том, как снять напряжение и предотвратить хронический дискомфорт, рассказал врач восстановительной медицины Павел Очеретин.
"Также можно поставить руки на дверной косяк, сделать шаг вперед, чувствуя натяжение, постоять 30 секунд. Каждое упражнение необходимо повторять несколько раз в течение дня", — добавил Очеретин.
Почему шея страдает от сидячей работы
Длительное пребывание в одной позе, особенно при работе за ноутбуком, приводит к перенапряжению шейно-плечевого отдела. Когда человек сутулится, опуская подбородок к груди, мышцы задней поверхности шеи вынуждены постоянно удерживать голову — весом около 5 килограммов.
Со временем появляются зажимы, головные боли, онемение рук и даже снижение концентрации. Всё это — следствие неправильного положения тела.
"Нельзя замирать на несколько часов в сутулой позе, опустив подбородок к груди", — предупреждает специалист.
Кроме того, малоподвижный образ жизни ухудшает кровообращение, и мышцы перестают получать достаточно кислорода. Итог — хроническое напряжение и ощущение "каменной шеи".
Простые упражнения для снятия боли
"Специалист предложил соединить руки в замок за спиной и тянуть их к полу, слегка приподнимая подбородок", — рассказал Павел Очеретин.
Это базовое упражнение, которое помогает растянуть переднюю поверхность груди и разгрузить шейный отдел. Выполнять его можно даже в офисе — оно занимает меньше минуты, но приносит заметное облегчение.
Ниже — пошаговая инструкция от врача:
-
"Замок за спиной".
Соедините руки в замок за спиной, опустите плечи вниз и аккуратно потяните руки к полу, слегка поднимая подбородок. Почувствуйте лёгкое натяжение в передней части шеи и груди.
-
"Растяжка у двери".
Встаньте в дверной проём, положите ладони на косяк на уровне плеч. Сделайте шаг вперёд, пока не почувствуете мягкое растяжение в груди. Замрите на 30 секунд и повторите 2-3 раза.
-
"Повороты головы".
Медленно поворачивайте голову вправо и влево, не поднимая плеч. Выполняйте 10-15 повторов, контролируя дыхание.
-
"Круговые движения плечами".
Поднимите плечи вверх, затем медленно отведите назад и вниз. Сделайте 10 кругов, потом поменяйте направление.
-
"Подъём подбородка".
Посмотрите прямо перед собой, потянитесь макушкой вверх, словно кто-то мягко тянет вас за ниточку. Задержитесь на 10 секунд.
Выполнять эти упражнения стоит несколько раз в день — утром, в обед и вечером. Даже короткие "физкультминутки" помогут шее оставаться гибкой и сильной.
Что делать, чтобы боль не возвращалась
Регулярная гимнастика снимает спазм, но для долгосрочного эффекта важно изменить привычки:
-
держите монитор на уровне глаз,
-
каждые 45-60 минут вставайте и разминайтесь,
-
не кладите телефон между ухом и плечом,
-
не спите на слишком высокой подушке.
"Не увлекайтесь фиксирующими воротниками: при длительном ношении они превращают мышцы в безжизненные тряпочки", — напомнил врач.
Фиксирующий воротник допустим только при острой травме или по назначению врача. В остальных случаях он ослабляет мышцы, и шея теряет способность держать голову без поддержки.
Таблица: что помогает при боли в шее, а что усугубляет
|Привычка
|Эффект
|Альтернатива
|Долгое сидение без перерыва
|Напряжение и боль
|Делайте разминку каждые 45 минут
|Работа с ноутбуком на коленях
|Перегрузка шеи
|Используйте подставку или внешний монитор
|Частое использование воротников
|Ослабление мышц
|Укрепляйте мышцы растяжкой
|Горячие компрессы при воспалении
|Усиление отёка
|Холод или лёгкий массаж
|Езда за рулём без отдыха
|Скованность
|Остановки каждые 1-2 часа для разминки
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: сутулиться и наклоняться к экрану.
Последствие: перенапряжение мышц и головная боль.
Альтернатива: держать осанку и ставить монитор на уровень глаз.
-
Ошибка: надеяться, что боль "сама пройдёт".
Последствие: хронические спазмы и остеохондроз.
Альтернатива: начинать с лёгкой гимнастики и массажа.
-
Ошибка: спать на высокой подушке.
Последствие: искривление позвоночника.
Альтернатива: выбирать ортопедическую подушку средней высоты.
Профилактика — ключ к здоровью шеи
Если работа связана с постоянным сидением, включите разминку в свой распорядок:
-
утром — лёгкая растяжка после сна,
-
в течение дня — упражнения Очеретина,
-
вечером — прогулка или плавание для расслабления мышц.
Хорошо помогает контрастный душ - он улучшает кровообращение и снимает спазмы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru