Врач назвал два упражнения, которые предотвращают боль в шее при сидячей работе

Современный офисный ритм жизни часто оборачивается хроническими болями в шее и плечах. Многочасовая работа за компьютером, неправильная осанка и недостаток движения приводят к спазмам, нарушению кровообращения и быстрой утомляемости. Врач восстановительной медицины Павел Очеретин в беседе с ОСН рассказал, какие простые упражнения помогут снять напряжение и предупредить появление боли.

"Также можно поставить руки на дверной косяк, сделать шаг вперед, чувствуя натяжение, постоять 30 секунд. Каждое упражнение необходимо повторять несколько раз в течение дня", — добавил врач восстановительной медицины Павел Очеретин.

Простая гимнастика для офиса

По словам специалиста, важнее всего — не позволять шее "застывать" в одном положении. Даже лёгкая разминка каждые пару часов помогает предотвратить боль.

"Специалист предложил соединить руки в замок за спиной и тянуть их к полу, слегка приподнимая подбородок", — уточнил Очеретин.

Это упражнение раскрывает грудную клетку, растягивает передние мышцы плеч и шеи, улучшая осанку. Оно особенно полезно тем, кто много времени проводит за ноутбуком или в телефоне.

Второе движение — растяжка грудных мышц у дверного проёма. Нужно поставить руки на косяк, сделать шаг вперёд и почувствовать лёгкое натяжение. Такое положение помогает снять зажимы и улучшить подвижность плечевого пояса.

Советы шаг за шагом

Начните с лёгкой разминки. Медленно покрутите головой, потяните плечи вверх и назад. Сделайте упражнение с замком. Сцепите руки за спиной, тяните их вниз, слегка поднимая подбородок. Задержитесь на 20-30 секунд. Повторите растяжку у дверного проёма. Чувствуйте лёгкое, а не болезненное натяжение. Повторяйте комплекс каждые 2-3 часа. Даже короткие перерывы спасают мышцы от застоя. Пейте воду и следите за осанкой. Обезвоженные ткани становятся менее эластичными, а сутулость усиливает нагрузку на шею.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Долгое сидение в сутулой позе.

Последствие: Спазмы, головная боль, онемение рук.

Альтернатива: Прямая спина, монитор на уровне глаз, регулярные перерывы.

Ошибка: Использование жёстких фиксирующих воротников.

Последствие: Ослабление мышц и ухудшение осанки.

Альтернатива: Короткие упражнения на растяжку и движение.

Ошибка: Игнорирование боли.

Последствие: Хроническое воспаление и остеохондроз.

Альтернатива: Регулярная лечебная гимнастика и консультация специалиста.

А что если шея болит постоянно?

Если дискомфорт сохраняется даже после упражнений, возможно, причина кроется глубже — в нарушении кровообращения или проблемах с позвоночником. В этом случае Очеретин советует пройти обследование и временно снизить нагрузку.

Иногда помочь может курс массажа или лечебной физкультуры. Но важно помнить: даже лучший массаж не заменит регулярного движения.

Чего нельзя делать при болях в шее

"Нельзя замирать на несколько часов в сутулой позе, опустив подбородок к груди. Не увлекайтесь фиксирующими воротниками: при длительном ношении они превращают мышцы в безжизненные тряпочки", — заявил Очеретин.

Мышцы шеи требуют постоянного тонуса. Если их долго не нагружать, они теряют силу, перестают поддерживать позвоночник и усиливают боль.

Плюсы и минусы офисной гимнастики