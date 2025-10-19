Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает упражнения для поясницы
Девушка делает упражнения для поясницы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:50

Врач назвал два упражнения, которые предотвращают боль в шее при сидячей работе

Павел Очеретин объяснил, как простая офисная гимнастика предотвращает боли в шее и плечах

Современный офисный ритм жизни часто оборачивается хроническими болями в шее и плечах. Многочасовая работа за компьютером, неправильная осанка и недостаток движения приводят к спазмам, нарушению кровообращения и быстрой утомляемости. Врач восстановительной медицины Павел Очеретин в беседе с ОСН рассказал, какие простые упражнения помогут снять напряжение и предупредить появление боли.

"Также можно поставить руки на дверной косяк, сделать шаг вперед, чувствуя натяжение, постоять 30 секунд. Каждое упражнение необходимо повторять несколько раз в течение дня", — добавил врач восстановительной медицины Павел Очеретин.

Простая гимнастика для офиса

По словам специалиста, важнее всего — не позволять шее "застывать" в одном положении. Даже лёгкая разминка каждые пару часов помогает предотвратить боль.

"Специалист предложил соединить руки в замок за спиной и тянуть их к полу, слегка приподнимая подбородок", — уточнил Очеретин.

Это упражнение раскрывает грудную клетку, растягивает передние мышцы плеч и шеи, улучшая осанку. Оно особенно полезно тем, кто много времени проводит за ноутбуком или в телефоне.

Второе движение — растяжка грудных мышц у дверного проёма. Нужно поставить руки на косяк, сделать шаг вперёд и почувствовать лёгкое натяжение. Такое положение помогает снять зажимы и улучшить подвижность плечевого пояса.

Советы шаг за шагом

  1. Начните с лёгкой разминки. Медленно покрутите головой, потяните плечи вверх и назад.

  2. Сделайте упражнение с замком. Сцепите руки за спиной, тяните их вниз, слегка поднимая подбородок. Задержитесь на 20-30 секунд.

  3. Повторите растяжку у дверного проёма. Чувствуйте лёгкое, а не болезненное натяжение.

  4. Повторяйте комплекс каждые 2-3 часа. Даже короткие перерывы спасают мышцы от застоя.

  5. Пейте воду и следите за осанкой. Обезвоженные ткани становятся менее эластичными, а сутулость усиливает нагрузку на шею.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Долгое сидение в сутулой позе.
    Последствие: Спазмы, головная боль, онемение рук.
    Альтернатива: Прямая спина, монитор на уровне глаз, регулярные перерывы.

  • Ошибка: Использование жёстких фиксирующих воротников.
    Последствие: Ослабление мышц и ухудшение осанки.
    Альтернатива: Короткие упражнения на растяжку и движение.

  • Ошибка: Игнорирование боли.
    Последствие: Хроническое воспаление и остеохондроз.
    Альтернатива: Регулярная лечебная гимнастика и консультация специалиста.

А что если шея болит постоянно?

Если дискомфорт сохраняется даже после упражнений, возможно, причина кроется глубже — в нарушении кровообращения или проблемах с позвоночником. В этом случае Очеретин советует пройти обследование и временно снизить нагрузку.

Иногда помочь может курс массажа или лечебной физкультуры. Но важно помнить: даже лучший массаж не заменит регулярного движения.

Чего нельзя делать при болях в шее

"Нельзя замирать на несколько часов в сутулой позе, опустив подбородок к груди. Не увлекайтесь фиксирующими воротниками: при длительном ношении они превращают мышцы в безжизненные тряпочки", — заявил Очеретин.

Мышцы шеи требуют постоянного тонуса. Если их долго не нагружать, они теряют силу, перестают поддерживать позвоночник и усиливают боль.

Плюсы и минусы офисной гимнастики

Плюсы Минусы
Можно выполнять без отрыва от работы Не устраняет серьёзные патологии
Снимает напряжение и усталость Требует регулярности
Улучшает осанку и концентрацию Не заменяет профессиональную терапию
Повышает тонус мышц шеи и плеч Эффект накопительный, не мгновенный

FAQ

Как часто делать упражнения для шеи?
Минимум 3-4 раза в день по 2-3 минуты, особенно при длительной работе за компьютером.

Можно ли выполнять упражнения, если шея уже болит?
Да, но только мягко, без резких движений. При острой боли лучше обратиться к врачу.

Помогают ли массажеры для шеи?
Да, но они лишь дополняют гимнастику. Без движения мышцы быстро теряют тонус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бодибилдер Стэн Эффердинг объяснил, в какой позе мышцы лучше всего восстанавливаются после тренировок сегодня в 11:10
Ошибка во сне, которая мешает восстановлению после тренировки

Известный бодибилдер Стэн Эффердинг рассказал, какая поза во сне помогает мышцам быстрее восстанавливаться. Эксперт объяснил, почему сон на спине считается лучшим вариантом для спортсменов и не только.

Читать полностью » Фитнес-тренер показал комплекс упражнений для полноценной тренировки тела без спортзала сегодня в 10:50
Всего 20 минут дома: тренер поделился универсальной тренировкой для всего тела

Фитнес-тренер Artemsambobjj рассказал, как проработать проблемные зоны без спортзала. Комплекс из шести упражнений поможет укрепить всё тело, улучшить рельеф и зарядить энергией.

Читать полностью » Фитнес-блогер Арсений Ким рассказал, как укрепить пресс и избавиться от жира на животе сегодня в 10:22
Фитнес-эксперт объяснил, почему пресс не появляется даже при ежедневных тренировках

Фитнес-блогер Арсений Ким рассказал, как превратить большой живот в рельефный пресс. Комплекс из 10 упражнений поможет укрепить мышцы и ускорить сжигание жира при правильном сочетании с кардио.

Читать полностью » Фитнес-тренер Виталий Фатеев назвал два главных правила для достижения идеальной физической формы сегодня в 10:17
Чемпион России по бодибилдингу раскрыл два главных правила идеальной фигуры

Фитнес-тренер и чемпион России по бодибилдингу Виталий Фатеев рассказал, как добиться идеальной фигуры без изнуряющих тренировок. Главный секрет — в двух простых правилах, которые работают для всех.

Читать полностью » Неправильная техника выпадов вызывает боль в коленях — объяснил тренер Алекс Циммерман сегодня в 9:50
Выпады, которые губят колени: ошибка, из-за которой страдает каждая вторая тренировка

Привычные выпады часто нагружают колени и не дают нужного эффекта. Узнаем, как изменить угол и распределить усилие, чтобы сделать их безопасными и полезными.

Читать полностью » Жим гантелей и махи в стороны укрепляют плечи — мнение спортивных врачей сегодня в 9:10
Плечи — будто штурвалы тела: кто управляет вашим движением на самом деле

Широкие плечи придают фигуре силу и уверенность, но накачать их непросто. Узнаем, какие упражнения действительно работают и как избежать травм.

Читать полностью » Короткие тренировки по 20 минут в день помогают поддерживать форму — подтвердили фитнес-тренеры сегодня в 8:50
Спорт между делом: система, которая работает даже для самых занятых

Кажется, что тренировки не вписываются в плотный график? Узнаем, как даже при полной занятости выделить время на спорт и сохранить мотивацию.

Читать полностью » Физиотерапевты назвали подтягивания широким хватом и с отягощением самыми эффективными для роста широчайших мышц спины сегодня в 8:10
Одна ошибка — и вместо широчайших вы качаете руки: проверьте себя на турнике

Мышцы спины редко получают полноценную нагрузку во время обычных тренировок. Узнаем, какие виды подтягиваний помогут сделать спину мощной и рельефной.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Главный оториноларинголог Минздрава Татарстана Марат Гилялов рассказал о кадровом дефиците в отрасли
Туризм
Путешествие по Твери за 8579 рублей: маршрут и впечатления туристки
Авто и мото
Продажи Solaris в России в сентябре выросли до 4028 автомобилей — данные дилеров
Садоводство
Современные сорта лука позволяют получить крупные луковицы за лето — агроном Игорь Костин
Наука
Смартфонное отслеживание выявило скрытую структуру транспортных привычек горожан — Наиль Башан
Красота и здоровье
Малышева предупредила, что повторяющиеся кошмары могут сигнализировать о проблемах со здоровьем
Красота и здоровье
Врач Анастасия Якимова рассказала, чем опасен дефицит меди для организма
Авто и мото
Холод снижает ёмкость аккумулятора на треть и осложняет запуск автомобиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet