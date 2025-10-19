Врач назвал два упражнения, которые предотвращают боль в шее при сидячей работе
Современный офисный ритм жизни часто оборачивается хроническими болями в шее и плечах. Многочасовая работа за компьютером, неправильная осанка и недостаток движения приводят к спазмам, нарушению кровообращения и быстрой утомляемости. Врач восстановительной медицины Павел Очеретин в беседе с ОСН рассказал, какие простые упражнения помогут снять напряжение и предупредить появление боли.
"Также можно поставить руки на дверной косяк, сделать шаг вперед, чувствуя натяжение, постоять 30 секунд. Каждое упражнение необходимо повторять несколько раз в течение дня", — добавил врач восстановительной медицины Павел Очеретин.
Простая гимнастика для офиса
По словам специалиста, важнее всего — не позволять шее "застывать" в одном положении. Даже лёгкая разминка каждые пару часов помогает предотвратить боль.
"Специалист предложил соединить руки в замок за спиной и тянуть их к полу, слегка приподнимая подбородок", — уточнил Очеретин.
Это упражнение раскрывает грудную клетку, растягивает передние мышцы плеч и шеи, улучшая осанку. Оно особенно полезно тем, кто много времени проводит за ноутбуком или в телефоне.
Второе движение — растяжка грудных мышц у дверного проёма. Нужно поставить руки на косяк, сделать шаг вперёд и почувствовать лёгкое натяжение. Такое положение помогает снять зажимы и улучшить подвижность плечевого пояса.
Советы шаг за шагом
-
Начните с лёгкой разминки. Медленно покрутите головой, потяните плечи вверх и назад.
-
Сделайте упражнение с замком. Сцепите руки за спиной, тяните их вниз, слегка поднимая подбородок. Задержитесь на 20-30 секунд.
-
Повторите растяжку у дверного проёма. Чувствуйте лёгкое, а не болезненное натяжение.
-
Повторяйте комплекс каждые 2-3 часа. Даже короткие перерывы спасают мышцы от застоя.
-
Пейте воду и следите за осанкой. Обезвоженные ткани становятся менее эластичными, а сутулость усиливает нагрузку на шею.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Долгое сидение в сутулой позе.
Последствие: Спазмы, головная боль, онемение рук.
Альтернатива: Прямая спина, монитор на уровне глаз, регулярные перерывы.
-
Ошибка: Использование жёстких фиксирующих воротников.
Последствие: Ослабление мышц и ухудшение осанки.
Альтернатива: Короткие упражнения на растяжку и движение.
-
Ошибка: Игнорирование боли.
Последствие: Хроническое воспаление и остеохондроз.
Альтернатива: Регулярная лечебная гимнастика и консультация специалиста.
А что если шея болит постоянно?
Если дискомфорт сохраняется даже после упражнений, возможно, причина кроется глубже — в нарушении кровообращения или проблемах с позвоночником. В этом случае Очеретин советует пройти обследование и временно снизить нагрузку.
Иногда помочь может курс массажа или лечебной физкультуры. Но важно помнить: даже лучший массаж не заменит регулярного движения.
Чего нельзя делать при болях в шее
"Нельзя замирать на несколько часов в сутулой позе, опустив подбородок к груди. Не увлекайтесь фиксирующими воротниками: при длительном ношении они превращают мышцы в безжизненные тряпочки", — заявил Очеретин.
Мышцы шеи требуют постоянного тонуса. Если их долго не нагружать, они теряют силу, перестают поддерживать позвоночник и усиливают боль.
Плюсы и минусы офисной гимнастики
|Плюсы
|Минусы
|Можно выполнять без отрыва от работы
|Не устраняет серьёзные патологии
|Снимает напряжение и усталость
|Требует регулярности
|Улучшает осанку и концентрацию
|Не заменяет профессиональную терапию
|Повышает тонус мышц шеи и плеч
|Эффект накопительный, не мгновенный
FAQ
Как часто делать упражнения для шеи?
Минимум 3-4 раза в день по 2-3 минуты, особенно при длительной работе за компьютером.
Можно ли выполнять упражнения, если шея уже болит?
Да, но только мягко, без резких движений. При острой боли лучше обратиться к врачу.
Помогают ли массажеры для шеи?
Да, но они лишь дополняют гимнастику. Без движения мышцы быстро теряют тонус.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru