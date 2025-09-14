Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приседания со штангой
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Язык у нёба, а не шея в зажиме — тренажёрный парадокс, который работает

Учёные выяснили, что удержание языка у нёба активирует глубокие сгибатели шеи

Во время тренировки хочется чувствовать работу мышц там, где это нужно, а не отвлекаться на неприятные ощущения. Но многие сталкиваются с тем, что в жиме лёжа, скручиваниях на пресс или даже приседаниях неожиданно напрягается шея. Иногда дискомфорт доходит до того, что кажется — вот-вот сведёт мышцы.

В соцсетях можно встретить необычный лайфхак: прижать язык к нёбу. На YouTube, TikTok и Reddit советуют, что это помогает уменьшить излишнее напряжение. Решила проверить на практике, действительно ли работает этот способ.

Личный эксперимент

Больше всего шея у меня уставала в жиме штанги лёжа. Неприятное ощущение появлялось уже через несколько повторений. При приседаниях проблема проявлялась меньше, хотя, если присмотреться, напряжение там тоже было заметно.

Первым делом я попробовала лайфхак именно в приседаниях. Длинный сет на 15 повторов с весом 60 кг — и тут выяснилось, что прижимание языка к нёбу действительно снижает нагрузку на шею. Напряжение осталось, но ощущение спазма ушло.

Дальше я протестировала метод на скручиваниях для пресса. Обычно именно здесь очень тяжело расслабить шею, но прижимаешь язык — и нагрузка переносится на мышцы живота. Субъективно стало легче.

Но вот в жиме лёжа способ не сработал. Даже при среднем весе шея напрягалась так же сильно, как всегда. А в тяжёлых подходах думать о каких-то хитростях и вовсе не хочется — главное выжать штангу.

Советы шаг за шагом

Если хотите попробовать этот приём, делайте так:

  1. Начинайте упражнение и заранее настройтесь на контроль шеи.

  2. С усилием прижмите язык к нёбу — не кончиком, а всей поверхностью.

  3. Сохраняйте это положение на протяжении повторений.

  4. После подхода оцените ощущения: напряжение должно быть меньше.

Эту технику можно протестировать и без спортзала: просто отклоните голову назад и напрягите переднюю поверхность шеи. Затем прижмите язык к нёбу — мышцы будто отпускают.

Мифы и правда

  • Миф: приём работает всегда и везде.

  • Правда: помогает не во всех упражнениях. В жиме лёжа заметного эффекта может не быть.

  • Миф: это "новый тренд из интернета".

  • Правда: методика давно используется в реабилитации при проблемах с челюстью и шейными мышцами.

  • Миф: достаточно один раз попробовать.

  • Правда: для закрепления эффекта нужно немного потренироваться и привыкнуть.

FAQ

Как выбрать упражнения, где это уместно?
Лучше всего метод работает в скручиваниях и приседаниях. В жиме лёжа пользы мало.

Сколько стоит такая "техника"?
Она бесплатна — нужен только собственный язык и внимание к телу.

Что лучше: фиксировать шею руками или использовать этот лайфхак?
Фиксация руками помогает, но может перегружать плечи. Приём с языком более естественный и не мешает движению.

Исторический контекст

Методика прижимания языка к нёбу изначально применялась в физиотерапии. Она помогает активировать глубокие мышцы шеи и стабилизировать челюстной сустав. Существует исследование, показавшее, что это положение усиливает работу сгибателей шеи, особенно в комбинации с лёгким втягиванием подбородка.

А что если…

Что если сочетать лайфхак с другими приёмами? Например, использовать ортопедическую подушку для сна, чтобы разгружать шею ночью, или добавить упражнения на гибкость с резиновыми амортизаторами. Возможно, в комплексе результат будет заметнее.

Три любопытных факта

  1. Прижимание языка к нёбу применяется не только в спорте, но и в логопедии.

  2. Некоторые тренеры советуют эту технику начинающим, чтобы быстрее научить их контролировать корпус.

  3. В йоге похожее положение языка используется в дыхательных практиках для стабилизации и концентрации.

