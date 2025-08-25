Скованность в шее и плечах? Несколько движений снимают её за минуты
Цервикалия — это не редкость: по статистике шесть из десяти людей сталкиваются с болью и скованностью в области шеи, затылка или плеч. Причины разные: от переохлаждения и плохой осанки до более серьёзных проблем, таких как артрит или сдавливание позвонков. Но в большинстве случаев облегчить состояние можно без лекарств — с помощью регулярных упражнений.
Почему упражнения помогают
Когда мышцы шеи напряжены, кровообращение ухудшается, возникает боль, головокружение, ограничение подвижности. Специальная гимнастика мягко растягивает мышцы, возвращает эластичность и снимает напряжение.
Упражнение 1: растяжка боковых мышц сидя
Сядьте на стул, спину держите прямо. Ладонь положите на висок и мягко наклоните голову в сторону. Задержитесь на 10–15 секунд, затем поменяйте сторону.
Упражнение 2: поворот с растяжкой
В той же позе положите ладонь на нижнюю челюсть и аккуратно поверните голову в сторону, помогая рукой. Держите 10–15 секунд, повторите в другую сторону.
Упражнение 3: растяжка задней поверхности шеи
Сидя, переплетите пальцы за головой и слегка потяните подбородок к груди. Останьтесь в положении 10–15 секунд, затем расслабьтесь.
Упражнение 4: растяжка передней поверхности шеи
Сидя, поместите пару пальцев под подбородок и мягко потяните голову назад. Держите 10–15 секунд.
Упражнение 5: растяжка лёжа назад
Лягте на коврик, положите под голову маленькое полотенце. Подбородок тяните к груди, дышите глубоко. Задержитесь на 15–20 секунд.
Упражнение 6: растяжка передних мышц лёжа
В той же позе слегка запрокиньте голову назад, приподняв подбородок. Держите 15–20 секунд.
Упражнение 7: боковое растяжение лёжа
Лёжа на спине, медленно поверните голову в сторону. Дышите спокойно, задержитесь на 15–20 секунд и вернитесь в исходное положение.
