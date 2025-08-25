Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
шея
шея
© freepik
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:07

Скованность в шее и плечах? Несколько движений снимают её за минуты

Врачи: упражнения для шеи помогают при цервикалии и снимают скованность

Цервикалия — это не редкость: по статистике шесть из десяти людей сталкиваются с болью и скованностью в области шеи, затылка или плеч. Причины разные: от переохлаждения и плохой осанки до более серьёзных проблем, таких как артрит или сдавливание позвонков. Но в большинстве случаев облегчить состояние можно без лекарств — с помощью регулярных упражнений.

Почему упражнения помогают

Когда мышцы шеи напряжены, кровообращение ухудшается, возникает боль, головокружение, ограничение подвижности. Специальная гимнастика мягко растягивает мышцы, возвращает эластичность и снимает напряжение.

Упражнение 1: растяжка боковых мышц сидя

Сядьте на стул, спину держите прямо. Ладонь положите на висок и мягко наклоните голову в сторону. Задержитесь на 10–15 секунд, затем поменяйте сторону.

Упражнение 2: поворот с растяжкой

В той же позе положите ладонь на нижнюю челюсть и аккуратно поверните голову в сторону, помогая рукой. Держите 10–15 секунд, повторите в другую сторону.

Упражнение 3: растяжка задней поверхности шеи

Сидя, переплетите пальцы за головой и слегка потяните подбородок к груди. Останьтесь в положении 10–15 секунд, затем расслабьтесь.

Упражнение 4: растяжка передней поверхности шеи

Сидя, поместите пару пальцев под подбородок и мягко потяните голову назад. Держите 10–15 секунд.

Упражнение 5: растяжка лёжа назад

Лягте на коврик, положите под голову маленькое полотенце. Подбородок тяните к груди, дышите глубоко. Задержитесь на 15–20 секунд.

Упражнение 6: растяжка передних мышц лёжа

В той же позе слегка запрокиньте голову назад, приподняв подбородок. Держите 15–20 секунд.

Упражнение 7: боковое растяжение лёжа

Лёжа на спине, медленно поверните голову в сторону. Дышите спокойно, задержитесь на 15–20 секунд и вернитесь в исходное положение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В США выявлен первый случай заражения сегодня в 15:56

Муха, которая ест изнутри: в США подтверждён случай миаза у человека

В США впервые за полвека зафиксирован случай заражения человека мясной мухой Нового Света. Почему это опасно и насколько велик риск для общества?

Читать полностью » Бывший марафонец назвал семь правил долголетия и сохранения молодости сегодня в 15:46

Старше пенсионеров, но моложе их детей: семь шагов, которые делают 70-летнего мужчину моложе сорокалетних

В 71 год Марк Сиссон выглядит на 45. Его секрет — семь простых шагов, которые помогут сохранить молодость и энергию даже в зрелом возрасте.

Читать полностью » Эксперты напомнили, сколько часов сна в сутки нужно взрослому человеку для здоровья сегодня в 15:39

Не хватает 15 минут сна: как недосып рушит вашу жизнь

Почему днём накатывает сонливость? Врачи объясняют: дело не только в недосыпе, но и в скрытых болезнях, образе жизни и даже привычках питания.

Читать полностью » Трихологи: густоту волос определяет генетика, но уход снижает выпадение сегодня в 15:37

Шевелюра в два раза гуще: приём, который работает за 5 минут

Мечтаете о густых волосах? Узнайте о 5 шагах к роскошной шевелюре: правильное питание, уход и секреты стилистов. Как остановить выпадение и укрепить волосы.

Читать полностью » Шесть действенных способов предотвратить появление растяжек вчера в 15:34

Фиолетовые линии на коже — как остановить их превращение в вечный след

Косметолог Марин Ле Пети раскрыла 6 правил для предотвращения растяжек: от увлажнения кожи и контроля веса до выбора свободной одежды. Как стресс и питание влияют на эластичность тканей — секреты в материале.

Читать полностью » Минздрав России объяснил, почему детям до 1,5 лет песочница особенно опасна сегодня в 15:29

Там, где радость, прячется опасность: почему песочница особенно рискованна

Эксперт Минздрава рассказала, чем опасна песочница для малышей: риск инфекций и травм высок, поэтому нужны правила гигиены и родительский контроль.

Читать полностью » Инфекционист объяснил, как туристам защититься от тропических инфекций и пищевых отравлений сегодня в 15:19

Райские пляжи и заражённый лёд: какие болезни чаще всего россияне привозят из отпуска

Врач предупредил туристов: из отпуска можно привезти не только сувениры, но и опасные болезни. Какие инфекции грозят в тропиках и как защититься?

Читать полностью » Врач Баценко: пиво, колбасы и жареное мясо разрушают мужской организм сегодня в 14:29

Почему мужчины умирают раньше женщин: врачи назвали один из главных факторов

Уролог рассказал, какие продукты особенно вредны для мужчин. Колбасы, жареное мясо, чипсы и пиво не только повышают риск заболеваний, но и снижают уровень тестостерона и репродуктивные функции.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как грамотно организовать кухню: советы по размещению плит, мойки и обеденной зоны
Культура и шоу-бизнес

Тилль Линдеманн снимает клип в психиатрической больнице под Кишиневом — ТАСС
Наука и технологии

Учёные зафиксировали ускорение вращения Земли: сутки сократились на 1,25 мс
Садоводство

Садовый эксперт Ян Спенс рассказал, как определить готовность семян к сбору
Питомцы

Собаки могут быть счастливы в квартире при активных прогулках и правильном уходе
Наука и технологии

Археологи обнаружили захоронение тевтонского рыцаря XIII века в центре Гданьска
Спорт и фитнес

Учёные подтвердили пользу спринтов для выносливости и снижения сахара в крови
Авто и мото

Xiaomi представит SU7 Ultra Nurburgring Limited Edition на автосалоне в Чэнду 29 августа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru