Скованность в шее и плечах? Несколько движений снимают её за минуты

Цервикалия — это не редкость: по статистике шесть из десяти людей сталкиваются с болью и скованностью в области шеи, затылка или плеч. Причины разные: от переохлаждения и плохой осанки до более серьёзных проблем, таких как артрит или сдавливание позвонков. Но в большинстве случаев облегчить состояние можно без лекарств — с помощью регулярных упражнений.

Почему упражнения помогают

Когда мышцы шеи напряжены, кровообращение ухудшается, возникает боль, головокружение, ограничение подвижности. Специальная гимнастика мягко растягивает мышцы, возвращает эластичность и снимает напряжение.

Упражнение 1: растяжка боковых мышц сидя

Сядьте на стул, спину держите прямо. Ладонь положите на висок и мягко наклоните голову в сторону. Задержитесь на 10–15 секунд, затем поменяйте сторону.

Упражнение 2: поворот с растяжкой

В той же позе положите ладонь на нижнюю челюсть и аккуратно поверните голову в сторону, помогая рукой. Держите 10–15 секунд, повторите в другую сторону.

Упражнение 3: растяжка задней поверхности шеи

Сидя, переплетите пальцы за головой и слегка потяните подбородок к груди. Останьтесь в положении 10–15 секунд, затем расслабьтесь.

Упражнение 4: растяжка передней поверхности шеи

Сидя, поместите пару пальцев под подбородок и мягко потяните голову назад. Держите 10–15 секунд.

Упражнение 5: растяжка лёжа назад

Лягте на коврик, положите под голову маленькое полотенце. Подбородок тяните к груди, дышите глубоко. Задержитесь на 15–20 секунд.

Упражнение 6: растяжка передних мышц лёжа

В той же позе слегка запрокиньте голову назад, приподняв подбородок. Держите 15–20 секунд.

Упражнение 7: боковое растяжение лёжа

Лёжа на спине, медленно поверните голову в сторону. Дышите спокойно, задержитесь на 15–20 секунд и вернитесь в исходное положение.