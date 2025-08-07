Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль в шее у мужчины
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:52

Не позволяйте боли в шее управлять вашей жизнью: откройте 9 простых решений

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с болью в шее. Это неудивительно, ведь именно шея отвечает за поддержку головы, обеспечивая её подвижность в разных направлениях, при этом оставаясь менее защищённой, чем другие части позвоночника. Боль может быть как тупой, так и резкой, и чаще всего её провоцируют стресс, неудобная поза или физическая нагрузка. Однако, как отмечают специалисты, в большинстве случаев неприятные ощущения проходят самостоятельно в течение нескольких дней. Чтобы ускорить восстановление и не допустить повторного возникновения проблемы, можно использовать простые домашние средства.

Почему болит шея

Существует несколько распространённых причин:

1. Травма или перенапряжение
Часто боль в шее развивается после неловкого движения, длительного пребывания в неудобной позе или резкого растяжения мышц. Врачами отмечается, что воспаление и боль могут появиться не сразу, а спустя несколько часов после травмирующего события.

В числе более серьёзных причин — так называемая хлыстовая травма. Она нередко случается в результате дорожно-транспортных происшествий, когда голова резко откидывается вперёд, а затем назад (или наоборот), напоминая движение хлыста. Подобная перегрузка может вызвать растяжение или частичный разрыв мышц, связок и суставов шеи. Последствием становится резкая боль, скованность, головокружение или даже головная боль.

2. Плохая осанка и стресс
Длительное чтение в кровати, сутулость или привычка сжимать зубы в состоянии стресса также оказывают дополнительную нагрузку на мышцы и связки.

3. Артрит и инфекции
Возрастные изменения суставов могут сужать межпозвоночные пространства, что приводит к давлению на нервы. Такая боль может отдавать в голову, челюсть или даже руки. По словам медиков, это чаще наблюдается у пожилых, но может встречаться и у молодых людей после серьёзных травм. В более редких случаях причиной боли может стать вирусная или бактериальная инфекция, в том числе грипп или менингит.

Как проявляется боль

Боль, как правило, начинается с затылка и распространяется к плечам и лопаткам. Сопутствующими симптомами могут быть головная боль (в области затылка, глаз или макушки), онемение, покалывание и слабость в руках — при давлении на нервные окончания.

9 способов облегчить боль в домашних условиях

1. Обезболивающие препараты
При лёгкой боли врачи рекомендуют использовать парацетамол или ибупрофен — они помогают снять воспаление. Однако следует помнить о противопоказаниях, особенно при язвенной болезни или приёме антикоагулянтов.

2. Мази и пластыри
На помощь могут прийти пластыри с лидокаином и гели с диклофенаком. При нанесении на болезненный участок они снижают напряжение и воспаление.

3. Холод и тепло
На начальных стадиях травмы холодные компрессы (например, лёд, обёрнутый в ткань) уменьшают отёк. Через пару дней стоит подключить тепло — оно расслабляет мышцы. Народный способ: насыпать в носок немного коричневого риса, завязать его, нагреть в микроволновке и приложить к шее.

4. Мягкая растяжка
После небольшой разминки можно аккуратно наклонять голову вправо и влево, вперёд и немного назад — до ощущения лёгкого напряжения. Эффективна также растяжка плеч и верхней части спины.

5. Эргономичное рабочее место
Специалисты советуют размещать монитор на уровне глаз, чтобы избежать наклона головы вперёд, а клавиатуру держать так, чтобы руки находились в естественном положении.

6. Правильные привычки при использовании телефона
Нельзя зажимать телефон между ухом и плечом — вместо этого лучше использовать наушники.

7. Лёгкая сумка
Тяжёлую сумку лучше заменить на компактную с широким ремнём через плечо или рюкзак с колёсиками. Это снизит нагрузку на одну сторону тела.

8. Подходящая подушка
Во время сна важно поддерживать шейный изгиб — поможет небольшая подушка или свёрнутое полотенце под шеей.

9. Массаж
Массаж может помочь расслабить напряжённые мышцы, но не следует нажимать слишком сильно.

Когда обращаться к врачу

Медики подчёркивают: если боль не уходит в течение недели или сопровождается серьёзными симптомами — онемением, слабостью, нарушением зрения, повышением температуры — следует обязательно проконсультироваться со специалистом. Особенно опасно внезапное недержание мочи или кала — это повод для немедленного вызова скорой. При хронической или повторяющейся боли врач может назначить физиотерапию, медикаментозное лечение, инъекции или даже хирургическое вмешательство.

