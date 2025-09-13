Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль в шее у мужчины
Боль в шее у мужчины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Три простых упражнения для шеи дома: без тренажеров и лишних трат

Упражнения для профилактики болей в шее назвал врач спортивной медицины Георгий Темичев

Большинство людей в повседневной жизни не задумываются, насколько сильно смартфон или компьютер меняет их осанку. Привычка держать голову наклонённой вперёд увеличивает нагрузку на шею, а со временем приводит к болям. Такое состояние уже получило название "синдром текстовой шеи". Но неприятные ощущения могут появиться даже у тех, кто почти не пользуется телефоном. Достаточно долго сидеть за рабочим столом, наклоняясь к документам, или работать за монитором, который установлен выше или ниже уровня глаз.

"Наша шея — это такая же часть тела, как и остальные. Ей необходимы регулярные тренировки", — сказал врач спортивной медицины Георгий Темичев.

Эксперт подчёркивает, что без движения мышцы теряют тонус, межпозвоночные диски хуже справляются со своей задачей, а кости становятся менее прочными. Чтобы избежать проблем, достаточно уделять тренировке шеи всего 10 минут два раза в неделю.

Советы шаг за шагом

1. Наклоны вперёд лёжа

Лягте на спину, медленно подтяните подбородок к груди и верните голову в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 10 повторений. Это упражнение укрепляет передние мышцы шеи.

2. Разгибание с полотенцем

Сядьте на стул, наклоните голову вперёд, положите полотенце на затылок и удерживайте его руками. Преодолевая сопротивление, плавно поднимите голову. Делайте 3 подхода по 10 раз. Упражнение укрепляет заднюю поверхность шеи.

3. Боковые наклоны

Лягте на бок, голова на полу. Постарайтесь приблизить ухо к плечу и вернитесь обратно. Повторите по 10 раз с каждой стороны, сделайте 3 подхода. Это помогает сбалансировать боковые мышцы.

Эти движения можно выполнять дома без специального оборудования. Чтобы повысить эффективность, полезно сочетать их с упражнениями для спины и лёгкой зарядкой.

Мифы и правда

  1. Миф: если шея болит, значит нужно просто отдохнуть.
    Правда: отдых может снять острую боль, но без укрепления мышц проблема вернётся.

  2. Миф: упражнения для шеи опасны.
    Правда: при правильной технике они безопасны и даже рекомендуются врачами.

  3. Миф: достаточно массажа или СПА-процедур.
    Правда: массаж и СПА помогают расслабиться, но не заменяют регулярной тренировки.

FAQ

Как выбрать подходящие упражнения?
Начинайте с простых движений из положения лёжа и сидя. Если есть сомнения — проконсультируйтесь с врачом.

Сколько стоит профилактика боли в шее?
Ничего, кроме вашего времени. Для упражнений понадобится только коврик и полотенце.

Что лучше: йога или силовые упражнения для шеи?
И то и другое полезно. Йога развивает гибкость, а силовые упражнения укрепляют мышцы.

Исторический контекст

Ещё 20-30 лет назад врачи чаще сталкивались с проблемами поясницы, но с ростом популярности смартфонов появилась новая категория жалоб — боли в шее. Сегодня термин "текстовая шея" известен во многих странах и включён в медицинские рекомендации.

А что если…

Если полностью игнорировать упражнения, через годы можно столкнуться не только с болью, но и с головными болями, нарушением сна и даже ухудшением зрения из-за неправильного положения головы.

Интересные факты

  1. Средняя масса человеческой головы около 5 кг. При наклоне вперёд нагрузка на шею возрастает в 4-5 раз.

  2. Витамины группы B и омега-3 поддерживают здоровье нервной системы и опосредованно снижают риск болей.

  3. Простая привычка каждые полчаса менять позу за компьютером уменьшает вероятность "застойных" болей в шее.

