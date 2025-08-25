Щёлкнуло» — и всё: привычка хрустеть шеей способна довести до операционного стола
Нейрохирург Дебора Бензил в беседе с изданием Infobae предупредила, что невинное на первый взгляд увлечение — привычка хрустеть шеей — может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.
Когда это безопасно
По словам врача, если человек делает это редко и случайно, вреда организму не будет. Но регулярные и интенсивные попытки "разгрузить" шею способны нанести ощутимый урон.
Чем это грозит
У любителей хрустеть шеей могут возникнуть:
- нестабильность суставов,
- хроническая боль и скованность,
- ограниченная подвижность,
- защемление нервов,
- травмы, способные привести к хирургическому вмешательству.
Почему эффект обманчивый
Бензил подчеркнула, что хруст даёт лишь временное облегчение, но не устраняет истинные причины напряжения. В результате человек только усугубляет проблему.
