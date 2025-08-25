Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль в шее у мужчины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 2:19

Щёлкнуло» — и всё: привычка хрустеть шеей способна довести до операционного стола

Нейрохирург Дебора Бензил в беседе с изданием Infobae предупредила, что невинное на первый взгляд увлечение — привычка хрустеть шеей — может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Когда это безопасно
По словам врача, если человек делает это редко и случайно, вреда организму не будет. Но регулярные и интенсивные попытки "разгрузить" шею способны нанести ощутимый урон.

Чем это грозит
У любителей хрустеть шеей могут возникнуть:

  • нестабильность суставов,
  • хроническая боль и скованность,
  • ограниченная подвижность,
  • защемление нервов,
  • травмы, способные привести к хирургическому вмешательству.

Почему эффект обманчивый
Бензил подчеркнула, что хруст даёт лишь временное облегчение, но не устраняет истинные причины напряжения. В результате человек только усугубляет проблему.

