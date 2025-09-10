Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль в шее у мужчины
Боль в шее у мужчины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Щёлкнул — и повезли? Хруст в шее безобиден только в одном случае

Infobae: врач Бензил объяснила, чем грозит регулярный хруст шеи

Многие люди периодически "щелкают" шеей, чтобы снять напряжение. Нейрохирург Дебора Бензил в беседе с Infobae объяснила, когда это действие безвредно, а когда может привести к серьёзным последствиям.

Когда хруст не опасен
По словам специалиста, если это происходит эпизодически, поводов для беспокойства нет. Разовый хруст не вредит суставам и не вызывает повреждений.

Чем грозит регулярная привычка
Проблемы начинаются, если человек делает это часто и с усилием. Тогда возможны:

  • нестабильность суставов,
  • хроническая боль и скованность,
  • ограничение подвижности,
  • защемление нервов,
  • травмы, требующие хирургического вмешательства.

Кроме того, временное облегчение не устраняет основную причину напряжения, поэтому привычка становится замкнутым кругом.

Вывод
Хруст шеи может показаться безобидным способом снять усталость, но при регулярном повторении он способен привести к тяжёлым проблемам. Вместо этого лучше использовать мягкую гимнастику или обратиться к врачу, если напряжение не проходит.

