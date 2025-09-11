Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Щитовидная железа
Щитовидная железа
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:05

Толстая шея ведёт к инсульту: незаметный риск, который убивает

Учёные: окружность шеи у мужчин более 43 см повышает риск гипертонии и инсульта

Здоровье человека часто оценивают по весу, росту и индексу массы тела. Но всё больше исследований показывают: полезно обратить внимание и на такой показатель, как окружность шеи. Этот простой замер может рассказать о скрытых рисках, даже если остальные параметры находятся в пределах нормы.

Почему важна окружность шеи

Долгое время ИМТ и соотношение талии и бёдер считались основными способами оценки лишнего веса. Но у этих методов есть ограничения. Например, у бодибилдеров из-за мышечной массы индекс часто выше нормы, хотя ожирения у них нет. В таких случаях обхват шеи может дать дополнительное понимание.

Окружность шеи отражает распределение жира в верхней части тела. Лишняя жировая ткань в этой зоне выделяет в кровь жирные кислоты, которые нарушают работу обменных процессов. В итоге страдают уровень сахара, холестерина и даже сердечный ритм.

С какими болезнями связан большой размер шеи

Исследования показывают, что более толстая шея увеличивает вероятность серьёзных проблем:

  • гипертонии;
  • фибрилляции предсердий;
  • сердечной недостаточности.

Фибрилляция предсердий особенно опасна. Она сопровождается нерегулярным сердцебиением, ухудшением кровотока и может привести к инсульту или сердечной недостаточности. Также выявлена связь между окружностью шеи и ишемической болезнью сердца, при которой сосуды сужаются и перекрывают поступление кислорода к сердечной мышце.

Но риски не ограничиваются сердечно-сосудистой системой. Большой обхват шеи повышает вероятность развития диабета 2 типа и гестационного диабета у женщин. Эти заболевания несут долгосрочные осложнения — от потери зрения до ампутации конечностей.

Нарушения сна и усталость

Толстая шея также ассоциируется с обструктивным апноэ сна. При этом заболевании дыхание во сне периодически останавливается, что приводит к дефициту кислорода, хронической усталости и избыточной нагрузке на сердце. Люди с апноэ чаще страдают дневной сонливостью и рискуют попасть в ДТП из-за невнимательности.

Критические значения для мужчин и женщин

Учёные определили пороговые значения, после которых риски заметно возрастают:

  • у мужчин — 43 см и более;
  • у женщин — от 35,5 см.

Важно, что опасность сохраняется даже у людей с нормальным весом. Наблюдения показывают: каждый лишний сантиметр сверх этих показателей увеличивает вероятность госпитализаций и преждевременной смертности.

Как снизить окружность шеи

Если обхват шеи выше нормы, это не повод для паники, но повод пересмотреть образ жизни. Положительные изменения возможны:

  1. Регулярные кардиотренировки помогают уменьшить жировые отложения в верхней части тела.
  2. Силовые упражнения поддерживают мышечный тонус и ускоряют обмен веществ.
  3. Качественный сон восстанавливает организм и улучшает работу метаболизма.
  4. Сбалансированное питание с упором на бобовые, овощи и фрукты обеспечивает организм полезными веществами без лишних калорий.

Как правильно измерить шею

Для оценки достаточно рулетки. Ленту оборачивают вокруг самой узкой части шеи, следя, чтобы она прилегала плотно, но не стягивала кожу. Процедура занимает несколько секунд и может дать важную информацию о состоянии здоровья, которую не всегда отражают привычные показатели.

Что это значит для каждого из нас

Окружность шеи — не замена ИМТ или другим методам, а дополнительный инструмент, который помогает заметить риски на раннем этапе. Он особенно полезен тем, у кого традиционные показатели не указывают на проблемы.

В современном мире, где мы ищем новые способы предотвращения болезней, такой простой замер может стать ещё одной подсказкой для заботы о своём здоровье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Онколог Андрей Воробьёв назвал язвы и пятна во рту возможным признаком рака ротовой полости сегодня в 14:02

Белые и красные пятна во рту: сигнал, который нельзя игнорировать

Белые и красные пятна или незаживающие язвы во рту могут быть первым сигналом рака. Когда нужно срочно идти к врачу?

Читать полностью » Искусственный интеллект и перенос личности: первые шаги к симбиозу человека и машины сегодня в 14:01

Цифровой двойник: как технологии воссоздадут вашу личность после смерти – 5 шагов к бессмертию

Разговор Путина и Си Цзиньпина о бессмертии: учёные ищут способы переноса личности в цифровую форму. ИИ и ваш цифровой след: как далеко шагнули технологии?

Читать полностью » Дмитрий Еделев: проходить диспансеризацию нужно ежегодно, даже без жалоб сегодня в 13:19

Болезнь может скрываться без симптомов: диспансеризация показывает правду

Осенью врачи советуют проходить полное обследование организма. Почему диспансеризация нужна даже тем, кто чувствует себя абсолютно здоровым?

Читать полностью » Продукты, уничтожающие рак: что включить в диету уже сегодня сегодня в 13:01

Ваш рацион – ваша защита: продукты, которые борятся с раком каждый день

Узнайте, какие продукты помогают снизить риск онкологии и укрепить иммунитет. Советы нутрициолога и список полезных продуктов.

Читать полностью » Терапевт Ольга Сухарева предупредила об опасности хронического недосыпания для иммунитета сегодня в 12:14

Почему сон менее 7 часов в день превращается в угрозу для организма

Недосыпание подрывает иммунитет и ускоряет воспалительные процессы. Почему важна не только продолжительность сна, но и его качество?

Читать полностью » Витамины из яиц: как они влияют на уровень тестостерона и либидо сегодня в 12:01

Дефицит витамина D: как яйца помогут избежать фатальных последствий для мужского здоровья

Откройте для себя, как куриные яйца могут улучшить мужскую фертильность и уровень энергии. Важные витамины для здоровья в одном продукте!

Читать полностью » Россия зарегистрировала уникальную тест-систему для определения иммунитета к холере — Анна Попова сегодня в 11:34

Детектив иммунитета: как простой тест раскроет все секреты защиты организма

Россия зарегистрировала уникальную тест-систему, определяющую иммунитет к холере. Технология показывает, как давно человек перенёс болезнь или вакцинацию, что критично для прогнозирования вспышек. Подробности от главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Читать полностью » Иммунолог Николай Крючков рассказал, как вирусы применяются в лечении онкологических заболеваний сегодня в 11:11

Вирус против рака: как природа помогает побеждать опухоли

Учёные научились использовать вирусы против опухолей. Как работает этот метод и почему он пока применим только для отдельных видов рака?

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Челябинске с октября 2025 года вырастут цены на стройматериалы из-за девальвации рубля
Еда

Токсиколог Кутушов предупредил об опасности колбасы, сосисок и бекона для здоровья
Садоводство

Томаты обожают молоко: простой способ увеличить урожай в 2 раза – проверено
Еда

Учёный из Корнельского университета объяснил, откуда в ягодах появляются белые червячки
Дом

Размораживание холодильника феном: риски для техники и здоровья
Еда

В Британии появился новый фрукт Boombites с высоким содержанием антиоксидантов
СФО

Осенью на Ямале грибники находят редкие виды — горькушку, серушку и плютей олений
Наука

TRAPPIST-1e находится в обитаемой зоне с жидкой водой, по данным JWST
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet