Толстая шея ведёт к инсульту: незаметный риск, который убивает

Здоровье человека часто оценивают по весу, росту и индексу массы тела. Но всё больше исследований показывают: полезно обратить внимание и на такой показатель, как окружность шеи. Этот простой замер может рассказать о скрытых рисках, даже если остальные параметры находятся в пределах нормы.

Почему важна окружность шеи

Долгое время ИМТ и соотношение талии и бёдер считались основными способами оценки лишнего веса. Но у этих методов есть ограничения. Например, у бодибилдеров из-за мышечной массы индекс часто выше нормы, хотя ожирения у них нет. В таких случаях обхват шеи может дать дополнительное понимание.

Окружность шеи отражает распределение жира в верхней части тела. Лишняя жировая ткань в этой зоне выделяет в кровь жирные кислоты, которые нарушают работу обменных процессов. В итоге страдают уровень сахара, холестерина и даже сердечный ритм.

С какими болезнями связан большой размер шеи

Исследования показывают, что более толстая шея увеличивает вероятность серьёзных проблем:

гипертонии;

фибрилляции предсердий;

сердечной недостаточности.

Фибрилляция предсердий особенно опасна. Она сопровождается нерегулярным сердцебиением, ухудшением кровотока и может привести к инсульту или сердечной недостаточности. Также выявлена связь между окружностью шеи и ишемической болезнью сердца, при которой сосуды сужаются и перекрывают поступление кислорода к сердечной мышце.

Но риски не ограничиваются сердечно-сосудистой системой. Большой обхват шеи повышает вероятность развития диабета 2 типа и гестационного диабета у женщин. Эти заболевания несут долгосрочные осложнения — от потери зрения до ампутации конечностей.

Нарушения сна и усталость

Толстая шея также ассоциируется с обструктивным апноэ сна. При этом заболевании дыхание во сне периодически останавливается, что приводит к дефициту кислорода, хронической усталости и избыточной нагрузке на сердце. Люди с апноэ чаще страдают дневной сонливостью и рискуют попасть в ДТП из-за невнимательности.

Критические значения для мужчин и женщин

Учёные определили пороговые значения, после которых риски заметно возрастают:

у мужчин — 43 см и более;

у женщин — от 35,5 см.

Важно, что опасность сохраняется даже у людей с нормальным весом. Наблюдения показывают: каждый лишний сантиметр сверх этих показателей увеличивает вероятность госпитализаций и преждевременной смертности.

Как снизить окружность шеи

Если обхват шеи выше нормы, это не повод для паники, но повод пересмотреть образ жизни. Положительные изменения возможны:

Регулярные кардиотренировки помогают уменьшить жировые отложения в верхней части тела. Силовые упражнения поддерживают мышечный тонус и ускоряют обмен веществ. Качественный сон восстанавливает организм и улучшает работу метаболизма. Сбалансированное питание с упором на бобовые, овощи и фрукты обеспечивает организм полезными веществами без лишних калорий.

Как правильно измерить шею

Для оценки достаточно рулетки. Ленту оборачивают вокруг самой узкой части шеи, следя, чтобы она прилегала плотно, но не стягивала кожу. Процедура занимает несколько секунд и может дать важную информацию о состоянии здоровья, которую не всегда отражают привычные показатели.

Что это значит для каждого из нас

Окружность шеи — не замена ИМТ или другим методам, а дополнительный инструмент, который помогает заметить риски на раннем этапе. Он особенно полезен тем, у кого традиционные показатели не указывают на проблемы.

В современном мире, где мы ищем новые способы предотвращения болезней, такой простой замер может стать ещё одной подсказкой для заботы о своём здоровье.