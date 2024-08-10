Новый небоскрёб в США удивит мир: 55 этажей из огнеупорного дерева

Проект в Милуоки, штат Висконсин, США, обещает установить новый рекорд в строительстве деревянных небоскребов, сообщает New Atlas.

Архитектурная фирма Michael Green Architecture (MGA), известная своим новаторским подходом к деревянным конструкциям, представила план возведения самого высокого деревянного здания в мире.

Небоскреб, высота которого пока не уточнена, может достигать 55 этажей, что существенно превзойдет текущий рекорд, принадлежащий также Милуоки с его 25-этажным зданием Ascent.

Проект предполагает создание не только жилых помещений, но и офисных, торговых пространств, гостиниц, а также общественных зон. В общей сложности предполагается инвестировать более 700 миллионов долларов в строительство нескольких зданий в несколько этапов.

Несмотря на опасения по поводу пожарной безопасности деревянных небоскребов, современные технологии позволяют создавать деревянные конструкции, которые могут быть даже более устойчивыми к огню, чем стальные.

В настоящее время проект находится на стадии подачи заявок в городские органы власти.

Фото: flickr.com/Jeramey Jannene (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)