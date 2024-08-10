Новый небоскрёб в США удивит мир: 55 этажей из огнеупорного дерева

Проект в Милуоки, штат Висконсин, США, обещает установить новый рекорд в строительстве деревянных небоскребов, сообщает New Atlas.
Архитектурная фирма Michael Green Architecture (MGA), известная своим новаторским подходом к деревянным конструкциям, представила план возведения самого высокого деревянного здания в мире.
Небоскреб, высота которого пока не уточнена, может достигать 55 этажей, что существенно превзойдет текущий рекорд, принадлежащий также Милуоки с его 25-этажным зданием Ascent.
Проект предполагает создание не только жилых помещений, но и офисных, торговых пространств, гостиниц, а также общественных зон. В общей сложности предполагается инвестировать более 700 миллионов долларов в строительство нескольких зданий в несколько этапов.
Несмотря на опасения по поводу пожарной безопасности деревянных небоскребов, современные технологии позволяют создавать деревянные конструкции, которые могут быть даже более устойчивыми к огню, чем стальные.
В настоящее время проект находится на стадии подачи заявок в городские органы власти.
Фото: flickr.com/Jeramey Jannene (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Кипр отрицает вовлеченность в конфликт на Ближнем Востоке
Официальный представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис заявил, что Кипр не участвует в военных операциях или конфликтах на Ближнем Востоке, а только оказывает гуманитарную помощь.
Сын Шейх Хасины заявил, что его мать не подавала в отставку
Сын бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед заявил, что его мать планировала подать в отставку, но не успела сделать этого, поэтому она по-прежнему считается главой правительства страны.
Певица Глюкоза опубликовала видео с исполнением песни "Я — просто ночь"
Певица Глюк'oZа, известная также как Наталья Чистякова-Ионова, впервые после скандального инцидента на концерте в Красноярске.
Рязанов сразу выбрал Михалкова и Мягкова на главные роли в "Жестокий романс"
Режиссёр Эльдар Рязанов сразу выбрал Никиту Михалкова и Андрея Мягкова на роли Паратова и Карандышева в фильм "Жестокий романс", вышедший в 1984 году.