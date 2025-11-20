Небольшой снег в центре, ноль осадков вокруг: атмосферная ловушка над Приморьем сработает снова

Резкое вторжение холодной воздушной массы станет главным фактором погоды в Приморье в пятницу, 21 ноября. Об этом сообщает Примгидромет, отмечая, что регион окажется в зоне влияния высотной ложбины, которая принесёт похолодание и почти полное отсутствие осадков.

Снег в центре и сухая погода на остальной территории

Высотная ложбина создаёт условия для ослабленной циркуляции, и осадки будут формироваться лишь локально. В центральных районах ожидается небольшой снег, тогда как большая часть территории останется сухой. Атмосферный фон сохранится стабильным, а воздушные массы будут перемещаться преимущественно с севера, что приведёт к усилению холода.

По данным синоптиков, ночные температуры в облачных условиях окажутся выше, чем прошедшей ночью. Внутренние районы охватит диапазон от -4 до -11 градусов, а на побережье температура удержится в пределах от 0 до -3 градусов. Такая конфигурация погоды объясняется сочетанием повышенной влажности и ночной облачности, препятствующей сильному охлаждению поверхности.

"В центральных районах местами возможен небольшой снег, в то время как на остальной территории существенных осадков не ожидается", — сообщили в Примгидромете.

Дневные перепады температур и ветер

Днём температурный фон также будет неравномерным. На севере Приморья ожидаются значения около -4 градусов, тогда как южные районы сохранят относительное тепло и смогут прогреться до +5 градусов. Контраст объясняется различиями в характере подстилающей поверхности и скоростью перемещения холодного воздуха.

В процессе влияния ложбины скорость ветра будет нарастать, что усилит ощущение холода. Потоки сформируются преимущественно с северо-запада, принося сухие массы. Такая циркуляция дополнительно снизит субъективную температуру, особенно в открытых местах и на возвышенных участках.

Погода во Владивостоке

Для Владивостока прогноз остаётся схожим с общей картиной региона: без осадков, но прохладно. Ночью воздух остынет до 0… -2 градусов, что в сочетании с ветром создаст заметное ощущение сырой прохлады. Днём температура не превысит +2… +5 градусов, а северо-западный ветер станет определяющим метеорологическим фактором.

Город окажется под воздействием сухого холодного потока, который сохранит ясность и устойчивость атмосферы. Резких изменений погоды не ожидается, однако ветер будет усиливать ощущение приближения зимнего периода.