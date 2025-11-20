Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
мокрый снег
мокрый снег
© Mos.ru by Фото: Юлия Иванко is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:28

Небольшой снег в центре, ноль осадков вокруг: атмосферная ловушка над Приморьем сработает снова

Большая часть территории края останется без осадков 21 ноября — Примгидромет

Резкое вторжение холодной воздушной массы станет главным фактором погоды в Приморье в пятницу, 21 ноября. Об этом сообщает Примгидромет, отмечая, что регион окажется в зоне влияния высотной ложбины, которая принесёт похолодание и почти полное отсутствие осадков.

Снег в центре и сухая погода на остальной территории

Высотная ложбина создаёт условия для ослабленной циркуляции, и осадки будут формироваться лишь локально. В центральных районах ожидается небольшой снег, тогда как большая часть территории останется сухой. Атмосферный фон сохранится стабильным, а воздушные массы будут перемещаться преимущественно с севера, что приведёт к усилению холода.

По данным синоптиков, ночные температуры в облачных условиях окажутся выше, чем прошедшей ночью. Внутренние районы охватит диапазон от -4 до -11 градусов, а на побережье температура удержится в пределах от 0 до -3 градусов. Такая конфигурация погоды объясняется сочетанием повышенной влажности и ночной облачности, препятствующей сильному охлаждению поверхности.

"В центральных районах местами возможен небольшой снег, в то время как на остальной территории существенных осадков не ожидается", — сообщили в Примгидромете.

Дневные перепады температур и ветер

Днём температурный фон также будет неравномерным. На севере Приморья ожидаются значения около -4 градусов, тогда как южные районы сохранят относительное тепло и смогут прогреться до +5 градусов. Контраст объясняется различиями в характере подстилающей поверхности и скоростью перемещения холодного воздуха.

В процессе влияния ложбины скорость ветра будет нарастать, что усилит ощущение холода. Потоки сформируются преимущественно с северо-запада, принося сухие массы. Такая циркуляция дополнительно снизит субъективную температуру, особенно в открытых местах и на возвышенных участках.

Погода во Владивостоке

Для Владивостока прогноз остаётся схожим с общей картиной региона: без осадков, но прохладно. Ночью воздух остынет до 0… -2 градусов, что в сочетании с ветром создаст заметное ощущение сырой прохлады. Днём температура не превысит +2… +5 градусов, а северо-западный ветер станет определяющим метеорологическим фактором.

Город окажется под воздействием сухого холодного потока, который сохранит ясность и устойчивость атмосферы. Резких изменений погоды не ожидается, однако ветер будет усиливать ощущение приближения зимнего периода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Камчатке зафиксировали высокую вулканическую активность Безымянного вулкана сегодня в 9:03
Вулкан просыпается не по сценарию: на Камчатке ждут взрыв, который может изменить ландшафт

На Куполе Безымянного появились яркие термальные вспышки. Специалисты предупреждают: активность усиливается, и ближайшая неделя может стать решающей.

Читать полностью » Полиция пресекла работу группы лжериелторов в Забайкалье — МВД сегодня в 2:26
Обещали найти квартиру — исчезали с предоплатой: полиция пресекла мошенников в Забайкалье

В Забайкалье пресекли деятельность лжериелторов, которые брали предоплату и исчезали, оставив десятки клиентов без денег и услуг.

Читать полностью » Дальний Восток вступает в период дефицита энергомощностей — министр Чекунков сегодня в 1:09
Энергосистема Дальнего Востока трещит по швам: мощностей не хватит уже к 2026 году

Дальний Восток столкнется с дефицитом энергомощностей уже в 2026 году, и рост инвестпроектов начинает опережать возможности региональной энергосистемы.

Читать полностью » Во Владивостоке утвердили новый порядок избрания мэра — губернатор Кожемяко вчера в 21:01
Эпоха прямых выборов окончательно ушла: Владивосток переходит на новую модель назначения мэра

Во Владивостоке меняют порядок избрания мэра: губернатор будет представлять депутатам двух кандидатов, из которых в 2026 году выберут нового градоначальника.

Читать полностью » На Дальнем Востоке работают более 580 тысяч самозанятых — ФНС России вчера в 16:54
Экономика без посредников растёт: число самозанятых на Дальнем Востоке стремительно увеличивается

ФНС зафиксировала более 580 тысяч самозанятых на Дальнем Востоке. Статистика отражает резкий рост в одних регионах и спад в других, а впереди — новые меры поддержки.

Читать полностью » Приморские участковые пресекли 22 тысячи правонарушений за год вчера в 4:46
10 тыс. человек под контролем: как приморские участковые сдерживали преступность в 2025 году

В Приморье подведены итоги работы участковых полиции за 2025 год. Им удалось снизить преступность и улучшить контроль за правонарушителями в регионе.

Читать полностью » Во Владивостоке задержана кормовая добавка из Китая — Россельхознадзор вчера в 3:36
Кормовая добавка из Китая задержана во Владивостоке: что обнаружили инспекторы

В Приморье при проверке крупной партии кормовой добавки из Китая были выявлены нарушения. Продукция задержана до устранения недочетов в документации.

Читать полностью » 481 партия рыбы и морепродуктов ушла на экспорт с Дальнего Востока вчера в 2:26
Китай, Корея, Таиланд — куда пошли 23,4 тысячи тонн рыбы с Дальнего Востока

С Дальнего Востока на экспорт ушло 23,4 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Эксперты контролируют качество продукции для международных поставок.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Оспаривание мошеннического кредита начинается с установления суда — адвокат Слепцов
Авто и мото
Перед ростом утильсбора закончились многие комплектации и цвета — Автодом
Туризм
Ранее бронирование дает лучшие цены — турэксперт Подольская
Туризм
Прогулка по Севилье: от Хиральды до квартала Санта-Крус
Красота и здоровье
Тыква — низкокалорийный продукт, который помогает контролировать аппетит и вес — эксперт
Наука
Прорыв в квантовых технологиях: ученые из Штутгарта передали информацию через оптоволокно
Дом
Очистить конфорки от жира и копоти можно с помощью лимонной кислоты
Садоводство
Зимняя подсветка ускоряет рост домашней петрушки — агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet