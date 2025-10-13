Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спираль SpaceX
Спираль SpaceX
© spaceweathergallery2.com by Bettina Begtoft is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:31

Небо засияло от интернета: почему над США видят огненные дуги вместо падающих звёзд

Спутники Starlink создают огненные дуги в небе — подтверждают специалисты SpaceX

Ночью над Канадой и США всё чаще вспыхивают ослепительные огненные дуги, которые многие принимают за метеорные потоки. На самом деле это не космическое чудо, а результат управляемого спуска спутников Starlink от компании SpaceX. Их яркое горение в атмосфере превращается в настоящее небесное шоу, которое завораживает наблюдателей по всему миру.

Сравнение: метеоры и спутники Starlink

Параметр Метеоры Спутники Starlink
Происхождение Космические обломки, входящие в атмосферу Искусственные аппараты, сгорающие при спуске
Длительность явления Доли секунды До нескольких минут
Высота явления 80-120 км 100-200 км и ниже
Цвет свечения Бело-голубой или зелёный Оранжево-красный, огненный
Опасность для Земли Минимальная Отсутствует — фрагменты не достигают поверхности

Советы шаг за шагом: как отличить спутник от метеора

  1. Посмотрите на скорость. Метеор промелькнёт мгновенно, а спутник движется плавно, как самолёт, но без звука.

  2. Отметьте цвет. Спутники Starlink при сгорании дают тёплое, красноватое свечение, в отличие от холодного блеска метеоров.

  3. Проверьте направление. Спутники чаще идут по устойчивой траектории, метеоры же падают под случайным углом.

  4. Сравните с прогнозом. Сервисы вроде Heavens-Above или Stellarium показывают время и зону пролёта Starlink.

  5. Используйте бинокль. При большом увеличении видна ровная дуга без хвоста — это признак спутников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принять спутниковое свечение за падение метеорита.
    Последствие: ложные тревоги и дезинформация в соцсетях.
    Альтернатива: проверяйте астрономические источники или онлайн-карты орбит.

  • Ошибка: считать, что сгорание спутников опасно для экологии.
    Последствие: необоснованные страхи.
    Альтернатива: учтите, что SpaceX использует материалы, полностью разлагающиеся при входе в атмосферу.

  • Ошибка: полагать, что спутники могут падать на землю.
    Последствие: паника среди наблюдателей.
    Альтернатива: по данным SpaceX, ни один фрагмент не достигает поверхности — всё сгорает на высоте.

А что если…

А что если подобные явления станут ежедневными? К 2030 году на орбите может оказаться более 40 тысяч аппаратов связи. Это значит, что такие "метеорные дожди" станут привычными — не редкостью, а новой частью ландшафта ночного неба. Учёные уже обсуждают идею визуального мониторинга: фиксировать сгорание спутников так же, как сейчас наблюдают кометы или северное сияние.

Плюсы и минусы программы Starlink

Плюсы Минусы
Доступ к интернету в труднодоступных регионах Перенасыщение орбиты аппаратами
Технологическая надёжность и контролируемое сгорание Световое загрязнение для астрономических наблюдений
Возможность наблюдать редкие явления Сложности с регулированием частот
Быстрая связь и высокая пропускная способность Экологические вопросы переработки элементов

FAQ

Почему спутники Starlink сгорают в атмосфере?
Их орбита низкая (до 2000 км), и сопротивление воздуха постепенно тормозит движение. В результате аппараты входят в плотные слои и разрушаются.

Можно ли увидеть это явление невооружённым глазом?
Да. В ясную ночь спутники видны как огненные полосы, движущиеся медленнее метеоров.

Опасно ли это для Земли?
Нет. Все материалы подобраны так, чтобы полностью испаряться при высоких температурах.

Сколько спутников сгорает ежедневно?
По оценке астрофизика Джонатана Макдауэлла, — от одного до двух аппаратов в день, и их число будет расти.

Мифы и правда

  • Миф: спутники Starlink падают на землю и могут вызвать пожар.
    Правда: они сгорают полностью, не оставляя обломков.

  • Миф: это новые метеорные потоки.
    Правда: это искусственные объекты, контролируемо выводимые из орбиты.

  • Миф: подобные явления вредят атмосфере.
    Правда: количество испаряющихся частиц ничтожно и не влияет на состав воздуха.

Исторический контекст

Первые управляемые спуски спутников начались в середине XX века. Тогда аппараты были крупными и частично достигали Земли. С развитием технологий конструкция изменилась: алюминиевые элементы заменили композитами, а топливные баки — материалами, разрушающимися при нагреве. SpaceX стала первой компанией, систематически закладывающей самоуничтожение в цикл жизни спутника. В будущем к этой практике присоединятся и другие участники рынка — Kuiper (Amazon), OneWeb и китайские проекты связи.

Три интересных факта

  1. При сгорании одного спутника температура поверхности достигает более 1800 °C.

  2. Современные модели Starlink второго поколения полностью испаряются за считанные секунды.

  3. В 2024 году случайный сбой ракеты Falcon 9 вывел из строя сразу 20 спутников, превратив их в кратковременный "звёздный дождь".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Си Цзиньпин: Китай намерен сократить выбросы на 7–10% от пикового уровня сегодня в 3:26
ООН слушала — и замер мир: как Китай взял курс на зелёное лидерство

Китай впервые представил национальный план по снижению выбросов. Станет ли он шагом к зелёному лидерству или останется символическим жестом?

Читать полностью » arXiv: расчёты показали влияние теории Эйнштейна на орбиты планет у белых карликов сегодня в 2:22
Эйнштейн спас миры, о которых не знал: белые карлики перестали быть смертельными ловушками

Теория Эйнштейна не только изменила физику, но и, возможно, подарила шанс на жизнь планетам, которые раньше считались обречёнными.

Читать полностью » Учёные Калифорнийского и Бременского университетов нашли новый климатический механизм сегодня в 1:16
У планеты есть план Б — Земля сама готовится исправить наш климатический хаос

Учёные нашли у Земли второй "термостат", который способен вернуть климат в норму и даже ускорить наступление ледникового периода — вопреки прогнозам о его задержке.

Читать полностью » Директор Музея Средневековья Аннербек подтвердила уникальность клада под Стокгольмом сегодня в 0:38
Сокровища из времён до основания Стокгольма — случайная находка, изменившая прошлое

Под Стокгольмом мужчина случайно наткнулся на древний клад весом 6 кг. Археологи утверждают, что находка способна изменить представления о ранней истории Швеции.

Читать полностью » В Европе протестировали глазные капли, улучшающие зрение после 50 лет вчера в 23:33
Революция в офтальмологии: эти капли вернут зрение без очков — и это не миф

Учёные создали глазные капли, которые помогают людям старше 50 лет читать без очков. Эффект проявляется уже через час и сохраняется до двух лет, без серьёзных побочных реакций.

Читать полностью » В Турции обнаружены 4500-летние идолы вокруг древнего очага вчера в 23:16
Очаг, который дышит прошлым: археологи нашли дом, где жили не люди

Археологи нашли в Турции 4500-летние идолы, расположенные вокруг очага. Эти артефакты раскрывают, как люди бронзового века соединяли повседневную жизнь с ритуалами и верой.

Читать полностью » Люди с болезнью Паркинсона чаще падают днём и зимой вчера в 22:59
Шаг вперёд — и пустота: болезнь, которая выбирает время, чтобы сбить с ног

Учёные выяснили, когда пациенты с болезнью Паркинсона падают чаще всего, и предложили простые способы снизить риск травм — от корректировки привычек до новых технологий.

Читать полностью » На острове Парос найдены остатки античных хозяйственных построек возле эллинистической башни вчера в 22:26
Новая технология раскрыла тайны древней башни: археологи нашли то, что искали веками

Международные археологи впервые "просветили" древнюю башню на Паросе с помощью магнитной съёмки — и нашли под землёй целый комплекс, о существовании которого раньше никто не догадывался.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Поддельные свечи зажигания могут повредить двигатель — предупреждают автоспециалисты
Садоводство
Учёные: розмарин способен расти в квартире при достаточном освещении
Дом
Дизайнеры объяснили, как использовать декоративную штукатурку для создания уникального интерьера
Питомцы
Собаки разных пород по-разному выдерживают ожидание прогулки
Спорт и фитнес
Физиотерапевт и диетолог Адам Эназ назвал безопасные способы добиться рельефного тела
Технологии
Библиотека Кембриджа запустила проект Future Nostalgia по сохранению старых дискет
Красота и здоровье
Врач Александр Калюжин предупредил о риске перегрева во время отопительного сезона
Наука
Физики из Окинавского института добились идеальной левитации графита без вихревых токов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet