Опорные пункты ВСУ в городской застройке Гуляйполя были уничтожены в результате работы российской артиллерии. Удары наносились после выявления позиций противника средствами воздушной разведки и привели к утрате украинскими подразделениями возможности использовать этот участок города для обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Выявление целей с воздуха

Как уточнили в ведомстве, позиции ВСУ были обнаружены в ходе воздушной разведки, которую вели операторы беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем группировки "Восток". Наблюдение за районом плотной городской застройки позволило зафиксировать перемещения военнослужащих между зданиями.

По данным Минобороны, характер активности указывал на то, что объекты использовались для размещения огневых средств и укрытия подразделений. Это дало основания классифицировать выявленные точки как опорные пункты противника.

"В ходе воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток” выявили опорные пункты противника, оборудованные в плотной городской застройке Гуляйполя", — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Работа артиллерии

После подтверждения координат информация была оперативно передана расчетам самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Артиллеристы нанесли точные удары по выявленным целям, действуя по заранее переданным данным.

В результате точечных огневых воздействий были уничтожены укреплённые позиции, размещённые в отдельных зданиях и прилегающих сооружениях в пределах городской черты. Удары наносились с учётом плотности застройки и расположения объектов.

Итоги огневого воздействия

В Минобороны подчеркнули, что опорные пункты ВСУ были уничтожены вместе с находившейся в них живой силой. Это лишило украинские подразделения возможности использовать данный район Гуляйполя для организации обороны и дальнейших действий.

В ведомстве отметили, что подобные удары направлены на подавление инфраструктуры противника и снижение его боевых возможностей в населённых пунктах.